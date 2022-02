Torneo de Clubes 2022: Mitre perdió en Salto y quedó segundo en la zona donde Banfield se aseguró el primer puesto

Está todo definido en la zona G del Torneo de Clubes 2022 de Federación Norte porque este jueves por la noche Mitre perdió 2 a 1 frente a Sports de Salto como visitante en la sexta y última fecha de la primera fase y, con ocho puntos, no pudo alcanzar a Banfield, que se aseguró el primer lugar más allá del resultado que obtenga el domingo en el Estadio Municipal donde recibirá desde las 17.00 a CUSA de Salto.

Para el Coma del perezmillanense Álan Pérez fue la primera victoria y acabó su magra participación -en la edición 2020, que terminó en 2021 por la pandemia de coronavirus, fue semifinalista y lo eliminó Barracas de Colón- con seis unidades. Zalvania y Pajón marcaron los tantos del triunfo del local mientras que Francisco Espíndola descontó para el elenco sampedrino, que sufrió la segunda caída.

El Taladro, primero, y Mitre, segundo, todavía no conocen sus rivales para octavos de final porque el grupo H está abierto. Barracas de Colón, que el miércoles derrotó a Provincial de Pergamino 2 a 1, tiene 13 unidades mientras que Racing de Colón acumula 12 con un partido menos. Si el sábado no vence a 12 de Octubre de San Nicolás, quedará como escolta del último campeón y será rival de Banfield. Caso contrario, ganará su aglomeración e irá contra Mitre.

A diferencia de la edición 2020 del Torneo de Clubes, Federación Norte no clasificará a los equipos que pasen a octavos de final del 1° al 16° de acuerdo a sus performances sino que, de antemano, estableció que los dos líderes de la zona A se cruzarán con los de la B, los de la C con los de la D, E con F y G con H.

El Atlético de Valentín Ramos, Herman Schallibaum y Valentín Escobar ya tiene el primer puesto asegurado en el grupo C porque suma once unidades y, más allá de cómo le vaya el viernes desde las 20.30 con Desamparados de Campana en el Carlos Asali, no modificará su futuro. El segundo lugar se lo disputarán San Felipe de Campana y Estrada de Zárate porque ambos tienen siete puntos. El empate favorece a los zarateños por mejor diferencia de gol.

Así, el Negro chocará en octavos de final con el segundo del D, el grupo más parejo de todos donde las cuatro instituciones tienen chances de clasificar y entre ellas están Independencia y Defensores Unidos.

Los dos partidos serán el domingo. CADU recibirá desde las 17.30 a Defensores La Esperanza de Campana en el Campo de Deportes Bernardo Vidal mientras que a las 19.30 Sarmiento de Zárate hará lo propio con la I. Curiosamente, ambos encuentros no fueron programados a la misma hora y los zarateños saldrán a la cancha sabiendo si les alcanza con igualar (en caso de que el otro cotejo termine en empate) o necesitan triunfar.

El Auriazul es el que mejor posicionado está porque una parda lo clasifica. Al elenco de Gerardo Biain, en tanto, sólo le sirven los tres puntos porque de no obtenerlos lo condena la diferencia de gol.

Fundición y General San Martín también dependen de sí mismo. El conjunto de Baradero recibe el sábado desde las 19.00 a San Martín de Zárate y si gana quedará entre los dos mejores de la zona B sin importar el resultado de Central Buenos Aires de Zárate-La Josefa de Campana que va un día después. Con un empate, la Fundi también puede clasificar en caso de que Central pierda.

El lunes desde las 18.00 el conjunto de Pérez Millán visitará en Arrecifes a Obras Sanitarias. Ambos tienen ocho puntos y lideran la zona F y el que gane, pasará a octavos de final. El perdedor, en tanto, necesitará que Villa Italia de Salto, ya eliminado, derrote a Villa Sanguinetti de Arrecifes. El panorama para el equipo de la LDS es auspicioso porque, gracias a la diferencia de gol de +4, una parda lo clasifica.