Torneo de Clubes 2022: los posibles rivales de Banfield, Mitre y Atlético Baradero en octavos de final

A diferencia de la edición 2020 del Torneo de Clubes que acabó el año pasado con el título de Sportivo Barracas de Colón por sobre Paraná, Federación Norte no clasificará a los equipos que pasen a octavos de final del 1° al 16° de acuerdo a sus performances sino que, de antemano, estableció que los dos líderes de la zona A se cruzarán con los de la B, los de la C con los de la D, E con F y G con H. Así, Banfield, Mitre y Atlético Baradero, los tres planteles de la Liga Sampedrina (LDS) que ya se aseguraron su lugar en la instancia a falta de una jornada para el cierre de la primera fase, miran de reojo sus posibles oponentes en la primera instancia de eliminación directa.

El Taladro lidera el grupo G con 11 puntos y el domingo desde las 17.00 recibirá en el Estadio Municipal a CUSA de Salto. Con el empate le alcanza para quedarse con el primer lugar en caso de que el Rojo, que tiene ocho unidades, derrote este jueves a Sports de Salto, al que lo visitará a partir de las 21.00. Si el elenco de Juan Ignacio Borjes gana y el de Carlos Casco pierde, el primer lugar se dirimirá por diferencias de gol (hoy Banfield tiene +5 y Mitre +1).

Los clubes de San Pedro tendrán rivales de la aglomeración H, donde Racing y Barracas de Colón ya están clasificados a octavos de final. Racing, que el sábado recibe a 12 de Octubre de San Nicolás, tiene 12 puntos y el último campeón 13 porque anoche derrotó a Provincial de Pergamino 2 a 1.

Si el 26 de febrero Racing no gana, el primer puesto lo obtendrá Barracas y en la siguiente ronda tendrá ventaja de localía ante el segundo de la zona G. Hasta el momento, la única certeza para los clubes de San Pedro es que tendrán que viajar a Colón. Incluso, los dos conjuntos que pasen a cuartos de final se enfrentarán entre sí.

Benjamín Torrillo anticipa a Gastón Cáceres en el empate de Mitre y Banfield en la primera fecha de la zona G. Foto: La Opinión.

El Atlético de Valentín Ramos, Herman Schallibaum y Valentín Escobar, por su parte, ya tiene el primer puesto asegurado en el grupo C porque tiene once unidades y, más allá de cómo le vaya el viernes desde las 20.30 con Desamparados de Campana en el Carlos Asali, no modificará su futuro. El segundo lugar se lo disputarán San Felipe de Campana y Estrada de Zárate porque ambos tienen siete puntos. El empate favorece a los zarateños por mejor diferencia de gol.

Así, el Negro chocará en octavos de final con el segundo del D, el grupo más parejo de todos donde las cuatro instituciones tienen chances de clasificar y entre ellas están Independencia y Defensores Unidos.

Los dos partidos serán el domingo. CADU recibirá desde las 17.30 a Defensores La Esperanza de Campana en el Campo de Deportes Bernardo Vidal mientras que a las 19.30 Sarmiento de Zárate hará lo propio con la I. Curiosamente, ambos encuentros no fueron programados a la misma hora y los zarateños saldrán a la cancha sabiendo si les alcanza con igualar (en caso de que el otro cotejo termine en empate) o necesitan triunfar.

El Auriazul es el que mejor posicionado está porque una parda lo clasifica. Al elenco de Gerardo Biain, en tanto, sólo le sirven los tres puntos porque de no obtenerlos lo condena la diferencia de gol.