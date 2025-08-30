Este fin de semana, si el clima lo permite, se jugará la séptima fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizdo por la Liga Deportiva Sampedrina.

El sábado, la jornada abrirá a las 16.30 con el duelo entre La Esperanza y Defensores correspondiente a la zona A, mientras que en el Interzonal de la fecha, Paraná visita a Central Córdoba desde las 18.30 en Santa Lucia.

El domingo, hay tres encuentros en el cronograma. América recibe a Las Palmeras en el Estadio Municipal a las 16.00, Banfield visita a Independencia a las 16.30 mientras que el último encuentro programado es entre Agricultores y Mitre, que chocarán a las 17.00 en Gobernador Castro.

Los partidos de la fecha

Sábado

La Esperanza-Defensores Unidos 16.30 (A)

Central Córdoba-Paraná 18.30 (Interzonal)

Domingo

América-Las Palmeras 16.00 (B)

Independencia-Banfield 16.30 (B)

Agricultores-Mitre 17.00 (A)

