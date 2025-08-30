El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja para el norte de la provincia de Buenos Aires, lo que incluye a San Pedro, en medio de un sistema de baja presión que afectará a la región central del país.

La alerta, que coincide con la denominada “tormenta de Santa Rosa”, tiene vigencia entre para este sábado, el domingo 31 todo el día y el lunes 1 por la mañana.

La alerta amarilla dictaminada indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo", informó el SMN.

El pronóstico del SMN para el día domingo. El organismo ya adelantó el alerta por lluvias intensas.

Prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual.

En cuanto a la alerta naranja, el SMN señaló que el domingo la zona norte bonaerense del corredor de la ruta 8, desde Arrecifes hacia el oeste, será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes.

Podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 100 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Ante el fenómeno previsto, recomiendan a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre.

También recomiendan no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos o lagunas; estar atentos ante la posible caída de granizo.