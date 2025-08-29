Servicio Meteorológico Nacional: lluvias, viento e incertidumbre sobre el volumen de precipitaciones
Un sistema de baja presión provocará abundantes lluvias y tormentas continuas desde el sábado 30 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre. En la provincia de Buenos Aires las precipitaciones afectarán, principalmente, al oeste y el norte. Aún no se pudo determinar cuáles serán los puntos más lluviosos, esperándose hasta 150 mm.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial sobre el desarrollo de un sistema de baja presión que afectará a la franja central de la Argentina, lo que generará un período de abundantes precipitaciones caracterizadas por lluvias y tormentas persistentes.
Prevén que este fenómeno meteorológico impacte principalmente en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y La Rioja, así como en la provincia de Buenos Aires, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el informe, que replicó el portal LaNoticia1.com, las precipitaciones comenzarán a llegar a la región bonaerense el sábado 30 de agosto, especialmente en las zonas norte y oeste.
El domingo 31 se espera que las lluvias avancen hacia el sur y el este, lo que incluye una gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA.
Para el lunes 1 de septiembre prevén que los efectos más marcados continuarán en Capital y el Gran Buenos Aires.
El SMN indicó que durante este período se anticipan acumulaciones de entre 20 y 120 milímetros; sin embargo, en ciertas áreas podrían registrarse lluvias aún más intensas, superando los 150 milímetros.
Para San Pedro, donde los diferentes modelos no son coincidentes en cuanto a los niveles de precipitaciones, se esperan entre 70 y 100 mm en total.
Lo mismo señaló el Servicio Meteorológico. “Aunque existe incertidumbre con respecto a la ubicación exacta de las mayores acumulaciones, los modelos de pronósticos numéricos sugieren que podrían concentrarse en Mendoza, San Luis, el sur de La Rioja, el centro y sur de Córdoba, el norte de La Pampa, y el norte y oeste de Buenos Aires”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión