El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial sobre el desarrollo de un sistema de baja presión que afectará a la franja central de la Argentina, lo que generará un período de abundantes precipitaciones caracterizadas por lluvias y tormentas persistentes.

Prevén que este fenómeno meteorológico impacte principalmente en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y La Rioja, así como en la provincia de Buenos Aires, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el informe, que replicó el portal LaNoticia1.com, las precipitaciones comenzarán a llegar a la región bonaerense el sábado 30 de agosto, especialmente en las zonas norte y oeste.

La imagen satelital difundida por MeteoRed.

El domingo 31 se espera que las lluvias avancen hacia el sur y el este, lo que incluye una gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA.

Para el lunes 1 de septiembre prevén que los efectos más marcados continuarán en Capital y el Gran Buenos Aires.

El SMN indicó que durante este período se anticipan acumulaciones de entre 20 y 120 milímetros; sin embargo, en ciertas áreas podrían registrarse lluvias aún más intensas, superando los 150 milímetros.

Para San Pedro, donde los diferentes modelos no son coincidentes en cuanto a los niveles de precipitaciones, se esperan entre 70 y 100 mm en total.

Lo mismo señaló el Servicio Meteorológico. “Aunque existe incertidumbre con respecto a la ubicación exacta de las mayores acumulaciones, los modelos de pronósticos numéricos sugieren que podrían concentrarse en Mendoza, San Luis, el sur de La Rioja, el centro y sur de Córdoba, el norte de La Pampa, y el norte y oeste de Buenos Aires”.

