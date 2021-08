Tokio 2020: sin Silvio Velo, Los Murciélagos llegaron a Japón para competir en los Juegos Paralímpicos

La Selección Argentina de fútbol para ciegos, sin Silvio Velo en la delegación, arribó este domingo a Japón para competir en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 cuya inauguración será el martes 24 de agosto.

Publicidad

El sampedrino no es parte del plantel porque el cuerpo técnico liderado por Martín Demonte no lo incluyó en la lista de diez jugadores. El elenco lo conforman los arqueros Darío Lencina y Germán Muleck junto a los jugadores de campo Froilán Padilla, Ángel Deldo, Federico Accardi, Nahuel Heredia, Brian Pereyra, Maximiliano Espinillo, Marcelo Panizza y Nicolás Véliz.

Será la primera vez en la historia que la cita paralímpica de fútbol 5 no tiene al sampedrino, considerado el mejor del mundo durante varios años. Anteriormente estuvo en Atenas, Grecia, 2004 donde fue presea de plata; en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, logró la de bronce; y en Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto.

“Duele porque eran mis últimos Juegos Paralímpicos. Tengo 50 años y sería una locura que vaya a los próximos. Si no llegué a meterme en esta lista no creo que vaya a París 2024. Voy a seguir trabajando como siempre y después Dios dirá si me retiro o no”, dijo Velo a La Opinión en una entrevista que brindó días después de no ser incluido en la nómina.

“Sabemos que para la gente que haya quedado afuera no es común, no es normal, pero estas cosas pasan. Soy un afortunado en haber estado en tantos juegos. Esta vez me tocó vivirlo tan intensamente porque me había preparado con todas las ganas y expectativas y no alcanzó”, agregó.

Silvio dejó en claro que se esforzó “al máximo” para poder estar: “Eran dos opciones, me tocó no estar y me dolió porque uno entrena con un objetivo que este año eran los juegos y no se pudo dar. Siempre está el que va y el que no, esta vez me tocó no estar y sorprende porque mayormente pude conformar las listas y ahora me quede afuera. Como me tocó a mí también a otros chicos que hicieron el esfuerzo para poder estar. Viajan diez y dentro del plan de selección hay más de 30 jugadores”.

Tokio 2020 para Los Murciélagos empezará el 29 de agosto y concluirá el 2 de septiembre si alcanza la final. Argentina enfrentará en el grupo B a Marruecos, España y Tailandia, los últimos dos rivales en el Gran Prix, donde Silvio Velo tampoco fue parte del conjunto. En la zona A, en tanto, competirán Brasil, China, Japón y Francia. Los dos líderes de cada una, en las que los equipos se enfrentarán todos contra todos, avanzarán a semifinales y, después, a la definición por la medalla de oro.

Los partidos de fútbol 5 serán en el Centro de Deportes Urbanos de Aomi, que es una sede temporal en el distrito costero de Aomi situada cerca de la Villa Olímpica. El sitio tiene vista a la bahía de Tokio y en los Juegos Olímpicos, que se realizaron entre el 23 de julio y 8 de agosto, albergó básquet 3×3 y escalada deportiva.

Velo en el videojuego oficial de Tokio 2021

Silvio Velo en el videjuego oficial de los Juegos Paralímpicos Tokio 2021.

Aunque no competirá en Tokio 2020, Silvio Velo es uno de los nueve deportistas incluidos en el videojuego oficial de los Juegos Paralímpicos que el Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en inglés) lanzó el 24 de junio para promocionar las disciplinas para personas con discapacidad.

“Soy un futbolista argentino y soy capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos desde hace 30 años. Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte del primer videojuego oficial de los Juegos Paralímpicos del mundo porque a través de esta iniciativa podemos difundir nuestro deporte y especialmente sobre los Juegos Paralímpicos”, describió el sampedrino en su presentación.

“The Pegasus Dream Tour”, desarrollado por JP Games del japonés Hajime Tabata, es un juego de avatar que, según explicó el IPC en la publicación de presentación, “ubica al jugador en unos Juegos Paralímpicos virtuales celebrados en una fantástica, futurista, inclusiva y diversa metrópolis conocida como Pegasus City”.

“El juego genera un avatar llamado ‘Mine’ que persigue su sueño de convertirse en para atleta y es creado a partir del propio rostro del jugador a través de una fotografía tomada con su smartphone. Mine puede formar nuevas relaciones con otros avatars al deambular libremente por la ciudad y participar en diferentes competencias”, agregó.

El juego está disponible desde fines de junio en los idiomas japonés, inglés, francés, alemán y español para todos los smartphones y se debe descargar desde el playstore. Cada usuario puede participar en torneos online de boccia, fútbol 5, atletismo y baloncesto en silla de ruedas e interactuar con otros.

Velo es el único latinoamericano incluido en el videojuego. Junto a él están el jugador de boccia japonés Takayuki Hirose; el basquetbolista en silla de ruedas canadiense Patrick Anderson; la atleta de campo neozelandesa Holly Robinson; el tenista en silla de ruedas japonés Manami Tanaka; Kohei Kobayashi y Rie Ogura quiénes también son nipones y hacen bádminton; el atleta estadounidense Scout Bassett; y la atleta tailandesa Chaiwat Rattana.