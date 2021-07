Silvio Velo rompió el silencio tras no ser convocado a Tokio 2021: “Duele porque eran mis últimos Juegos Paralímpicos”

Silvio Velo no fue convocado para ser parte del plantel de Los Murciélagos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021 y expresó desazón por la decisión del cuerpo técnico liderado por Martín Demonte: “Duele porque eran mis últimos Juegos Paralímpicos. Tengo 50 años y sería una locura que vaya a los próximos. Si no llegué a meterme en esta lista no creo que vaya a París 2024. Voy a seguir trabajando como siempre y después Dios dirá si me retiro o no”.

La nómina se dio a conocer el fin de semana pasado y su ausencia sorprendió. Nunca antes el sampedrino se quedó afuera de la Selección Argentina de fútbol para ciegos para el certamen más importante de todos: “Sabemos que para la gente que haya quedado afuera no es común, no es normal, pero estas cosas pasan. Soy un afortunado en haber estado en tantos juegos. Esta vez me tocó vivirlo tan intensamente porque me había preparado con todas las ganas y expectativas y no alcanzó”.

“Me esforcé al máximo para poder estar, como todos. Eran dos opciones, me tocó no estar y me dolió porque uno entrena con un objetivo que este año eran los juegos y no se pudo dar. Siempre está el que va y el que no, esta vez me tocó no estar y sorprende porque mayormente pude conformar las listas y ahora me quede afuera. Como me tocó a mí también a otros chicos que hicieron el esfuerzo para poder estar. Viajan diez y dentro del plan de selección hay más de 30 jugadores. A bancársela, superarlo y ser el hincha número 1”, agregó.

Velo entiende que para el cuerpo técnico tampoco fue fácil la determinación y aclaró que no pidió explicaciones: “Hay que tomar decisiones y seguramente a los entrenadores les costó mucho ver quien iba y quien no. Hablé con los entrenadores, pero muy tranquilo. Nunca pedí explicaciones cuando me llevaban tampoco voy a pedir porque me dejan afuera. Lo que me dijeron es por cuestiones tácticas técnicas y son cuestiones que se manejan”

Silvio Velo con la medalla de Lima 2019. Foto: La Opinión.

Su gran objetivo de la temporada 2020, que se pospuso a 2021 por la pandemia de coronavirus, era ser paralímpico por quinta vez consecutiva y competir por la medalla de oro que le falta porque estuvo en Atenas, Grecia, 2004 donde fue presea de plata; en Beijing, China, 2008 y Río de Janeiro, Brasil, 2016, donde logró la de bronce; y en Londres, Inglaterra, 2012, quedó cuarto.

Silvio aseguró que es “muy fuerte” psicológicamente y, por eso, está “mirando para adelante”. “Son cosas que pasan, que están dentro de la lógica. Tenes dos opciones, entras o no entras en la lista. Duele pero hay que bancársela. No es que están haciendo algo injusto ni mucho menos, mientras haya alguien que tome las decisiones hay que respetarlas. Cuando te llevan te pones contento y festejas”, destacó.

El plantel en Japón contará con los arqueros Darío Lencina y Germán Muleck junto a los jugadores de campo Froilán Padilla, Ángel Deldo, Federico Accardi, Nahuel Heredia, Brian Pereyra, Maximiliano Espinillo, Marcelo Panizza y Nicolás Véliz. Velo recalcó que “nunca” se involucró “en ninguna lista” ni preguntó al entrenador “si iba a o no”.

“Quería sentir esa incertidumbre, eso que estaban sintiendo todos los muchachos, porqué me voy a acercar al técnico o hacer valer mi peso viendo quien iba o no. Siempre me comporté de la misma manera, mayormente siempre se quisieron acercar los entrenadores para ver con quien me rodeaba. Nunca quise saber quien iba y quien no porque es feo. Es feo competir con los chicos y que uno sepa quien va y quien no”, dejó en claro.

Foto: La Opinión.

Para el futbolista de San Pedro el proceso fue “hermoso” aunque el “desenlace” no como quería: “Compartir con los chicos concentraciones, viajes y entrenamientos se la pasa muy bien. Tengo compañeros de 20 años y compartir con ellos no hace más que motivarme y darme fuerzas para seguir adelante”.

Con 50 años, peleó por un lugar en el plantel con jóvenes que están dando sus primeros pasos: “Eso quizás habla bien de mi parte. La estuve peleando hasta lo último, no es que hace tres meses que sabía que no iba. Estuve hasta la última concentración como todos”.

Tokio 2021 para Los Murciélagos empezará el 29 de agosto y concluirá el 2 de septiembre si alcanza la final. Argentina enfrentará en el grupo B a Marruecos, España y Tailandia, los últimos dos rivales en el Gran Prix. En la zona A, en tanto, competirán Brasil, China, Japón y Francia. Los dos líderes de cada una, en las que los equipos se enfrentarán todos contra todos, avanzarán a semifinales y, después, a la definición por la medalla de oro.