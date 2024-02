Como todos saben, el sábado 3 de febrero el complejo municipal en la ex Mansa reabrió sus puertas al público, con una entrada para sampedrinos de 800 pesos para mayores y 400 para menores. El ex Tiro Federal, por su parte, ya tiene sus años como oferta administrada por el Estado.

En una nota donde se comparan ambos lugares para pasar el día, las instalaciones y el costo que tiene para una familia tipo, ardieron los comentarios y se armó un gran debate entre los Team Tiro y los Team Mansa, donde uno criticaba al otro.

Mauro comentó: "¿El inodoro gigante de Mansa?", a lo que Demitro agregó: "El Mansa huele a cloaca". A todos estos comentarios, Marcela aportó: "Yo prefiero el Tiro, ayer fui al Mansa y a varios chicos les picaban algo parecido a los pescaditos".

A este comentario se sumaron otros parecidos, "En Mansa te metes al agua y te pican las mojarras", dijo Carrazán., Mary coincidió y comentó: "En Mansa te comen las mojaras y los bagres, todo porque no supieron poner un filtro, después está todo limpito, lo ideal sería que arreglen eso porque los niños ayer gritaban y no podían disfrutar"

Aunque muchos hayan atacado a Mansa, el Tiro también se vio afectado. "En el Tiro, de los 100 enchufes, andan 20 nomas. Hay que llevar su propio largue para usar la electricidad, una falta mantenimiento hay en ese lugar" opinó Miguel.

Sabrina se sumó y comentó: "Tuvieron todo el invierno para haber acondicionado el Tiro, vayan a ver los baños, las pilas de hojas y mugre sin tirar. Si hicieran con ganas las cosas".

Aunque ser o no de un bando o del otro no fue el único debate, ya que había gente que directamente no prefería ninguna de las dos opciones, como Susana que comentó: "Ninguno, yo voy a otro lado".

Alicia coincidió "Antes de pagar eso acá, me voy a Ramallo que es mil veces mejor y gratuito". También está el caso de Héctor, que agregó opciones que ni se habían tenido en cuenta: "Camping América está hermoso".

Había personas que no eran ni un de un team ni del otro y se mantuvieron neutras, como Juliana: "Dos propuestas diferentes para elegir, la pileta del Tiro está súper limpia y Mansa quedó re lindo. Dejen de quejarse y vayan a disfrutar".

Lucas, que estaba de acuerdo con Juli, aportó: "Ambos. No tendrían que haber dejado de funcionar nunca y no sólo por el turista, también por los sampedrinos".

Aunque la grieta del debate no terminó acá, hubo también los que cuestionaban si los lugares deberían ser gratis. "Tendría que ser gratis Mansa y el Tiro, ya que somos sampedrinos", dijo Maite. Otros opinaban que era una vergüenza, como Maru: "San Pedro es una vergüenza. Estoy en Gualeguaychú y casi todos los balnearios son gratis"

Tere también se sumó: "Una pena que en San Pedro, una hermosa ciudad con un Paseo Público tan grande no tenga una playa municipal donde las personas puedan disfrutar del río gratis, como hay en todos lados. Tenés que caer a una playa privada, donde te matan con los precios".