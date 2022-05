TC Pista en Rafaela: Morro Iglesias, por primera vez en el circuito donde su papá ganó en el TC

Fernando Iglesias -h- ya se instaló en el autódromo de Rafaela con el equipo Giavedoni Sports para la sexta fecha del Turismo de Carretera Pista (TCP) que se desarrolla este fin de semana y una cuota de nostalgia rondará su cabeza cuando acelere en el óvalo que su papá, el “Pichi”, ganó por única vez una carrera del Turismo de Carretera (TC) el 5 de junio de 1994, jornada de la que una semana después se cumplirán 28 años.

La gesta de Fernando Iglesias padre fue en una categoría superior, la más importante y tradicional del automovilismo argentino y a la que apunta a llegar a futuro Morro. Con ese antecedente, lejano pero antecedente al fin, porqué no soñar con conseguir su primera victoria en el TCP en una temporada que le viene siendo esquiva y en la que dejó su equipo familiar para sumarse al de Guillermo Giavedoni.

El sampedrino está 28° en el campeonato con 58 puntos luego del 22° puesto en la jornada anterior en Termas de Río Hondo. Sus mejores posiciones fueron 18° en Neuquén y Toay, provincia de La Pampa, y en la previa fue optimista de tener una buena performance en tierras santafesinas: “Muy contento de correr en un circuito tan mítico y veloz como es Rafaela, y esperando con mucha expectativa el fin de semana después de los trabajos que ha hecho el equipo para intentar dar un salto más en cuanto al funcionamiento, que se centraron en aerodinamia y lograr un equilibrio mas balanceado a la hora de frenar en las chicanas. Esperemos estar a la altura y poder ser protagonistas para ir por un buen resultado que lo venimos necesitando”.

El sábado Iglesias -h- participará de los entrenamientos y afrontará la clasificación y una de las series que determinarán en qué posición de la grilla inicia la final del domingo a las 12.00 por la TV Pública.

Hace casi tres décadas, “Pichi”, acompañado de su hermano “Tato”, cruzó la meta segundo detrás de Emilio Satriano, pero ganó la sexta final de la temporada porque la prueba tuvo dos tramos a causa de un accidente que obligó su detención y logró un mejor tiempo. Su fin de semana había empezado con un séptimo lugar en la clasificación que lo depositó en la primera serie donde fue escolta de Satriano. Ambos largaron adelante la definición y en las primeras diez vueltas lideró el piloto de Chivilcoy hasta que el de San Pedro lo sobrepasó. Sin embargo, por el siniestro de Carlos Garrido se frenó y se relanzó a los pocos minutos a falta de siete vueltas. Allí, Satriano superó al sampedrino, peró le alcanzó con llegar detrás de él para festejar.

La victoria fue muy especial. Ni bien se bajó del Chevrolet periodistas de Radio Rivadavia lo contactaron telefónicamente con su madre quien estaba en su casa siguiendo la performance de sus dos hijos, el conductor y el copiloto que también hizo las veces de chasista. El ganador dedicó el triunfo a Osvaldo “Pato” Morresi, quien falleció el 27 de marzo de ese año, la caravana que recibió a los Iglesias en San Pedro pasó por la casa de su familia a saludarla.

En la edición Nº 114 del 8 de junio de 1994, La Opinión Semanario destacó el esfuerzo del equipo sampedrino por poder estar cada fin de semana en el TC porque el presupuesto no le sobraba. Incluso, en los meses previos tuvo inconvenientes con los motores hasta que logró poner el auto a punto y demostró en la pista que tenía con qué pelearle a los mejores automovilistas de esa época.

“Tres carreras antes de esa fecha yo no estaba en la lona, estaba debajo de ella. No tenía un peso. Se me rompían los motores y tenía muchos problemas. En esa oportunidad yo tenía una camioneta Chevrolet modelo 67, la vendí, y con esa plata me hacen el motor nuevo. Corremos en Balcarce y salgo segundo. Luego viene Rafaela donde gano”, dijo Iglesias en una entrevista que brindó a Carburando años atrás.

El “Pichi” nació el 22 de octubre de 1962 y debutó en el TC el 1 de septiembre de 1991 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal. Incluida la carrera de la victoria, hasta ese momento se había presentado en 40 fechas y sus mejores ubicaciones fueron un octavo puesto en Mendoza, un cuarto en Santa Teresita y un segundo en Balcarce, antes de la alegría en Rafaela.