La publicación de La Opinión que informó que el Gobierno irá a la Justicia contra Apco S. A, la empresa que cobró y abandonó la obra del tanque copa, desató la polémica en las redes sociales.

Ads

Alejandro pidió que se investigue a fondo: “No vaya a ser cosa que la plata esté en otro lado y los únicos que no sepan sean ustedes. Todos sabemos que el municipio nunca paga en tiempo y forma. Si salió plata antes para la empresa, es rarísimo, ¿no?”.

Cari también se preguntó: “¿Y por qué pagan antes de finalizar la obra?” y Bernardo indicó: “Otra más de estos inoperantes que nos gobiernan”.

Ads

Horacio supuso: “Si abandonó la obra, seguramente no le pagaron”, aunque la empresa contratada cobró alrededor del 70 por ciento del contrato, pero apenas cumplió con la mitad de las tareas acordadas.

Sergio aprovechó para sumar otro reclamo: “Ya que están, podrían reclamar por la calle San Lorenzo (se refiere a Juan Ismael Giménez). No se terminó y se está rompiendo. Obra mal hecha y seguro se pagó o fue al bolsillo de alguien. Ahora empiezan porque quieren sumar votos. Se les viene la noche” y Elsa recordó: “La calle la terminaron los municipales, creo. Cómo se tragaron la plata”.

Ads

Luciano fue directo: “Dejá de estirar las cosas y ponete a terminar las obras, que se viene el verano”.

Daniel compartió: “Me acuerdo que personal de Obras Sanitarias me dijo que ellos podían arreglar eso, pero que Cecilio estaba esperando la plata que Coopser nos cobra todos los meses. Habían pasado un presupuesto millonario cuando se arreglaba con poco. Ya todos sabemos los chorros que son, pero bueh”.

Galli ironizó sobre los tiempos de reacción: “Qué casualidad, después de cuatro años van a la Justicia. ¿No se habían dado cuenta que no se hizo el trabajo? Se pasan”.

Patricia escribió: “Tic tac tic tac, el reloj no se detiene. Se vienen las elecciones y hay que hacer en meses lo que no se hizo en años”.

Ads

Enzo comentó: “Tendría que haber elecciones todos los años. Lo linda que estaría la ciudad” y Adan lanzó: “Bueno, preparemos como antes ¡bombas a mano!”.

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio afectando el abastecimiento de agua en toda la ciudad.

Desde la subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad anticiparon que preparan una demanda por daños y perjuicios contra la firma, que sólo cumplió con la mitad del contrato acordado.