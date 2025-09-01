El sábado, en el encuentro entre La Esperanza y Defensores Unidos,correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'', una jugada desafortunada terminó con un jugador del equipo local con un fuerte golpe en la cabeza.

Teo Reynoso, defensor de La Esperanza, fue a cubrir la salida de su arquero y ante la carga por la espalda de un delantero rival terminó chocando la cabeza contra la rodilla de su compañero. Producto del impacto, el joven de 23 años perdió la consciencia y quedó tendido en el suelo.

Al campo de juego ingresaron dos espectadores que auxiliaron a Reynoso en la espera del arribo la ambulancia, que llegó en tres minutos al Polideportivo Pablo Noat y se llevó al jugador del Verde a la guardia del Hospital Emilio Ruffa.

Según comentaron, al momento de la llegada de la unidad sanitaria, Reynoso ya había recuperado la consciencia y estaba ‘’orientado en tiempo y espacio''.

El joven permaneció en observación todo el domingo y este lunes regresó a su domicilio donde continua con su recuperación, que es ‘’favorable'', dijeron desde el club en el que se desempeña.

En un comunicado, La Esperanza destacó el ‘’rápido accionar del servicio médico'' y la colaboración de los presentes como así también el ‘’el respeto de los jugadores y simpatizantes de Defensores Unidos'', que aplaudieron al jugador cuando se fue en la ambulancia, y la puesta a disposición de la Liga Deportiva Sampedrina.

Respecto de su recuperación, Reynoso debe continuar con chequeos médicos para ver como evolucionan sus condiciones neurológicas y óseas, que estuvieron ‘’estables'' todo el fin de semana.

