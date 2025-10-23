Tras participar del concurso: ¿qué elegirías del menú y qué día irías a cenar? Susana Taurizano fue la ganadora de la cena para dos personas en La Delfina Restó, el nuevo restaurante de la ciudad, ubicado en Juan de Garay y Bottaro.

Esta semana fue a disfrutar de un riquísimo plato junto a su esposo.

“Hola, te mando la foto del premio que me gané. El lomo al champiñón de La Delfina. Muy buena la atención y todo muy rico. Gracias", compartió Susana. ¡Felicidades!

El plato que eligió Susana.

