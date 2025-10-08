Este sábado en Sin Galera queremos premiar a nuestros oyentes y suscriptores con una cena para dos personas en La Delfina Restó, el nuevo restaurante de moda de San Pedro, ubicado en Juan de Garay al 510.

La Delfina Restó ofrece un menú espectacular que deleita el paladar de los sampedrinos y turistas que a diario llegan a la ciudad. Las opciones van desde medallón de lomo al chapingnon, matambre de cerdo al verdeo o algo más básico como todo tipo de pizzas, milanesas y opciones veggies y sin TACC.

Responde la consigna: ¿qué te gustaría comer y que día irías? Al WhatsApp 3329 479958 y participá por una cena para vos y un acompañante.

Los afortunados ganadores podrán acercarse al restaurante de martes a viernes de 19.00 a 01.00 para disfrutar de alguno de los riquísimos platos que La Delfina Restó ofrece.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Anunciaremos al ganador este sábado 11 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.

Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com

