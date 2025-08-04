La consigna del concurso de este sábado en Sin Galera fue: ¿no es invierno si no te quejaste de …?

Suscriptores y oyentes enviaron sus mensajes al 3329 479958 o respondieron a la encuesta callejera de nuestra movilera Araceli para ganar por una riquísima merienda para dos personas en el Aerobar, pero finalmente la ganadora fue Stella Bernan.

Por suscribirse a La Opinión y valorar nuestra labor periodistica, Stella pudo disfrutar del premio junto a un acompañante. ¡Felicidades!

