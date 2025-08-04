Stella, la ganadora de la merienda para dos personas en el Aerobar
Por suscribirse y valor la tarea periodística de La Opinión & Sin Galera, Stella se llevó el premio para disfrutar junto a un acompañante. Escribinos al WhatsApp 3329 479958 y te contamos como hacer para ser parte de la comunidad y participar de los concursos del programa de Lilí Berardi.
La consigna del concurso de este sábado en Sin Galera fue: ¿no es invierno si no te quejaste de …?
Suscriptores y oyentes enviaron sus mensajes al 3329 479958 o respondieron a la encuesta callejera de nuestra movilera Araceli para ganar por una riquísima merienda para dos personas en el Aerobar, pero finalmente la ganadora fue Stella Bernan.
Por suscribirse a La Opinión y valorar nuestra labor periodistica, Stella pudo disfrutar del premio junto a un acompañante. ¡Felicidades!
Para participar de nuestros concursos suscribite a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link y sé parte de la comunidad.
