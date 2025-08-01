¿Tener los pies congelados?, ¿que la comida se enfríe rápido?, ¿tener que ponerte mucha ropa para estar abrigado?

Ads

Contanos esas cosas que te molestan y de las que no podés dejar de quejarte durante la época de invierno.

El premio incluye fideos rellenos con salsa para cuatro personas de El Tete y una merienda para dos personas en el Aerobar.

Ads

Para participar de nuestro concurso suscribite a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link y responde la consigna al WhatsApp 3329 47 9958.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Anunciaremos al ganador este sábado 2 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.

Ads

Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com

Puede interesarte