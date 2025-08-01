¿No es invierno si no te quejaste de...?: algunos ya respondieron la consigna para este sábado
Esa es la consigna para el concurso de este sábado en Sin Galera. Decidimos replicarla en las calles de San Pedro. Quienes respondan la consigna y sean suscriptores, ya están participando por fideos rellenos con salsa para cuatro personas de El Tete y una merienda para dos personas en el Aerobar.
¿Tener los pies congelados?, ¿que la comida se enfríe rápido?, ¿tener que ponerte mucha ropa para estar abrigado?
Contanos esas cosas que te molestan y de las que no podés dejar de quejarte durante la época de invierno.
El premio incluye fideos rellenos con salsa para cuatro personas de El Tete y una merienda para dos personas en el Aerobar.
Anunciaremos al ganador este sábado 2 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.
