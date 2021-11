Sindicatos le pidieron a Ruiz Malec participación en los nombramientos en el Ministerio de Trabajo

Entre las actividades que desarrolló la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, en San Pedro, mantuvo una reunión en Mansa Lyfe con referentes sindicales locales, donde hubo un planteo respecto de que se los tenga en cuenta a la hora de los nombramientos en el organismo.

Más de 20 sindicalistas locales —y regionales como el de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro— se dieron cita para dialogar con Ruiz Malec, que como ella misma adelantó ante la consulta de La Opinión en la rueda de prensa previa era para tener un intercambio cara a cara.

En ese marco, hubo quienes pidieron la palabra para advertir que frente a versiones de designación de personal en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, los sindicatos deberían tener participación o ser fuente de consulta. Sobre todo teniendo en cuenta que en esas versiones que circulan aparecen nombres de familiares de dirigentes políticos que ocupan cargos relevantes en la actualidad.

“En ningún momento se dio nombres, lo que se pidió es que si a nosotros nos piden tanto que acompañemos el movimiento nacional y popular del gobernador, que nos den participación en los nombramientos”, dijo el titular de la Uocra, Horacio Azzoni, este martes en Radio Cuarentena.

El sindicalista indicó que la ministra Ruiz Malec “dijo que no hay previstos nombramientos”, aunque en la rueda de prensa había informado que prevén designar 70 inspectores en toda la provincia y sumar alrededor de 100 personas para “distintas funciones, como abogados, conciliadores, administrativos”.

La delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, confirmó a La Opinión la designación del abogado Germán Verdón y explicó que además “van a ingresar un abogado y dos administrativos”, aunque advirtió: “Lo digo en potencial porque hasta que no estén las designaciones no hay certezas”.

“La información que tenemos es que van a nombrar inspectores, que es lo que no tenemos en San Pedro. Pero si nos piden que acompañemos, que nos den participación”, reclamó Azzoni.

Consultado sobre la designación de profesionales para actuar en la órbita de la Delegación que conduce Sofía Rotundo, el sindicalista señaló: “De los abogados no sabía nada, pero van a nombrar a dos inspectores, tengo entendido”.

“No hablamos de nombres y apellidos, yo planteé la situación”, dijo y disparó: “Tengo un gran respeto por Tamara (Vlaeminck, concejala y titular de Anses), por su abuelo (Nelson, exconcejal y dirigente aglutinador del peronismo en el Frente de Todos en las últimas elecciones)”.

“No se habló de apellidos, sólo que nos den participación, como antes. Quizás antes nos decían ‘sí, sí’ y después no hacían caso, pero por lo menos uno se sentía mimado”, bromeó el sindicalista.

“Si no después llaman que hay que ayudar al Gobierno, hablar con el trabajador, y la realidad es que la está pasando mal el trabajador, que no está llegando a fin de mes, no podemos seguir perdiendo fuentes de trabajo en toda la región”, analizó.

Esas cuestiones también fueron parte del intercambio con la ministra Ruiz Malec. “Fue una reunión importante en la que la ministra nos comentó cómo quiere trabajar” dijo Horacio Azzoni.

“El sindicalismo de los 90, para mí, terminó, el sindicalismo de los quilombos. Hoy es de consenso, de diálogo, hay que conservar las fuentes de trabajo, por la gran necesidad de trabajo que hay. Necesitamos un sindicalismo y un Ministerio que acompañe en consenso con las empresas para que no se pierda trabajo y haya más trabajo formal”, apuntó el sindicalista.

“Tiene que empezar a haber una mayor apertura, un Estado más presente con las pymes, que se cerraron muchas, sabemos que estamos pasando un mal momento y que vienen momento complicados, por lo que se ve. Ella asume que se vienen momentos complicados y que hay que alcanzar diálogos, evitar los quilombos”, analizó.