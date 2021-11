“La mejor manera de afrontar un conflicto es cumplir con la legislación laboral vigente”, dijo la ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, llegó este lunes a San Pedro para cumplir con una agenda que tiene como eje principal un encuentro de la mesa regional del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret), que a nivel local conduce el docente Alan Ocampo.

La funcionaria del Gobierno de Axel Kicillof mantuvo una reunión con el intendente Cecilio Salazar, que destacó su visita al distrito, y antes del encuentro del Copret, que se desarrollaba en la Liga Deportiva Sampedrina, dialogó con la prensa local.

Mara Ruiz Malec encabezaba pasado el mediodía un encuentro con referentes sindicales de la ciudad en Mansa Lyfe. “Siempre que nos movemos a los municipios hacemos encuentros con los movimientos obreros locales, este es un municipio que tiene una excelente diálogo con trabajadores y trabajadoras, es un placer dialogar con un intendente que ha estado en ese lugar y que sabe lo difícil que es para un trabajador defender sus derechos cuando no tienen un Estado que los defienda”, dijo al respecto.

La ministra respondió sobre el conflicto Rey – Camioneros

Consultada sobre el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, que escaló a nivel nacional y que trascendió el ámbito administrativo del Ministerio de Trabajo para llegar a la Justicia penal, la funcionaria dijo que es “importante” que las partes “entiendan” que el organismo que conduce es “el mejor lugar dirimir los conflictos”

“La cuestión judicial no compete a este Ministerio. Sí propendemos a que los conflictos laborales se diriman en el Ministerio de Trabajo, que es donde corresponde”, señaló sobre el tema.

“En ese conflicto teníamos actas firmadas con compromisos de ambas partes, que en parte no se habían cumplido, lo que derivó en un conflicto laboral”, agregó respecto de la intervención de la Delegación local que conduce Sofía Rotundo.

“Es importante impulsar a que los empresarios entiendan que el mejor lugar para dirimir los conflictos laborales es el Ministerio de Trabajo y que la mejor manera de afrontar un conflicto es cumplir con la legislación laboral vigente. si eso no sucede, lo demás es muy difícil”, advirtió Ruiz Malec.

“Esto no implica que quien haya sido víctima de una práctica que no corresponde no lo denuncie”, dijo respecto a lo que ocurrió con la empresa Rey Distribución, que acusó en la Justicia a los referentes regionales y locales del Sindicato de Camioneros de “extorsión y pedido de coimas”.

“Nosotros, desde ya, vamos a defender siempre los derechos de los trabajadores y vamos a propender a que la legislación laboral se cumpla, y si esa base no la tenemos, si no cuidamos a los trabajadores y trabajadoras, que son los más débiles del eslabón, difícilmente podamos resolver un conflicto”, analizó la ministra de Trabajo.

La clínica San Pedro

La funcionaria también se refirió a la situación de la clínica San Pedro, donde el personal reclama desde hace meses el pago de sus salarios tras el arribo de los nuevos accionistas luego de que el directorio anterior decidiera cerrar el sanatorio.

“No dialogamos específicamente”, dijo respecto del tema, en relación a la reunión que había mantenido con el intendente, pero de todas maneras se refirió a la situación ante la consulta de la prensa local.

“En el sector de Sanidad hay muchísimas dificultades, hay asistencia del Estado, hay distintos escenarios de acuerdo a la situación de cada una de las empresas, nosotros desde el Ministerio ponemos a disposición por un lado los espacios de diálogo para que los conflictos se solucionen vía nuestra intermediación y por su puesto a través de todos los programas que tiene Municipio, Provincia, Nación para solucionar los conflictos y que los emprendimientos puedan seguir adelante”, señaló.

Habrá más inspectores

Ruiz Malec anunció que el gobernador autorizó la incorporación de personal en el Ministerio de Trabajo y que sumarán 70 nuevos inspectores en todo el territorio bonaerense. La ministra destacó que es “un porcentaje importante” respecto de los 200 que hay en la actualidad”. Además, informó que “también ingresan más de 100 personas a distintas funciones, como abogados, conciliadores, administratvos”.

“Estamos también trabajando para hacer más eficientes las inspecciones, con la digitalización de los procesos, estamos trabajando no sólo para tener más inspectores sino que la inspección sea más eficiente, más efectiva y demore menos todo el circuito”, dijo la funcionaria.