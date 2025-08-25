Delincuentes robaron un camión de la empresa sampedrina Agrícola Marelli este lunes por la madrugada, en un hecho delictivo cometido bajo la modalidad piratas del asfalto, en plena ruta.

El robo ocurrió en la autopista conocida como Acceso Oeste, en el conurbano bonaerense, en proximidades del peaje que está a la altura de la ciudad de Ituzaingó.

"Le tiraron algo en las ruedas del camión y el camionero frenó", contaron allegados a las víctimas, que difundieron lo ocurrido en procura de dar con el vehículo robado.

Tras amedrentar al chofer, a quien dejaron abandonado en la ruta, huyeron con el camión y el acoplado. Todo ocurrió cuando todavía era de noche, alrededor de las 4.00 de la madrugada.

El transporte llevaba una carga de batatas para industria en un acoplado que los delincuentes abandonaron cargado a los pocos kilómetros para llevarse el tractor del camión, un Volkswagen Constellation patente AB 449 KM.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal con asiento en el Departamento Judicial de Morón, al que pertenece Ituzaingó.

La DDI de la zona fue instruida para relevar cámaras de seguridad en procura de dar con el trayecto que hicieron los delincuentes tras robar el vehículo.

La modalidad delictiva es similar a la que utilizaba una banda que fue desabaratada por la Sub DDI San Pedro - Baradero en marzo pasado, tras una investigación relacionada con diversos hechos cometidos en el corredor norte de la ruta 9.

En ese caso, los delincuentes tenían asiento en las ciudades de Lomas de Zamora y Almirante Brown, en zona sur del conurbano, donde tenían un galpón para "reducir" los camiones robados.