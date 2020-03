Sin Los Andes pero con Náutico y Mitre, se lanzó el fixture 2020 de la Asociación del Oeste

La Asociación de Hockey del Oeste (AHO) dio a conocer el fixture para la temporada 2020 que se desarrollará desde el 14 de marzo con la participación de Náutico y Mitre pero sin Los Andes porque su estructura humana se mudó al Rojo.

Los trece clubes se enfrentarán todos contra todos y el duelo sampedrino entre el Rojo y el Celeste será el 4 de abril por la cuarta fecha. Además, quedarán libres en la octava y última respectivamente.

Fixture

1ª fecha: Porteño de Chacabuco-Mitre; Náutico-Racing de Chivilcoy.

2ª fecha: Sirio Libanés de Pergamino-Náutico; Mitre-Ricardo Gutiérrez de Arrecifes.

3ª fecha: Gimnasia de Pergamino-Mitre; Náutico-Los Miuras de Junín.

4ª fecha: Mitre-Náutico.

5ª fecha: Náutico-Argentino de Rojas; Racing de Chivilcoy-Mitre.

6ª fecha: Mitre-Sirio Libanés de Pergamino; Areco-Náutico

7ª fecha: Los Miuras de Junín-Mitre; Náutico-Viajantes de Pergamino.

8ª fecha: Sports de Pergamino-Náutico; Libre: Mitre.

9ª fecha: Náutico-Social Chacabuco; Mitre-Argentino de Rojas.

10ª fecha: Areco-Mitre; Porteño de Chacabuco-Náutico.

11ª fecha: Náutico-Ricardo Gutiérrez; Mitre-Viajantes de Pergamino.

12ª fecha: Sports de Pergamino-Mitre; Gimnasia de Pergamino-Náutico.

13ª fecha: Mitre-Social Chacabuco; Libre: Náutico.

La entidad de Crucero General Belgrano continuará afiliada a la AHO pero no participará con el objetivo de reorganizarse y volver en 2021. "No vamos a jugar este año pero seguimos. El 6 de marzo está la Asamblea en el club y vamos a esperar si seguimos en la Comisión Directiva para ver los pasos a seguir, tenemos que ser respetuosos por si no nos toca continuar", explicó a La Opinión el tesorero, Miguel Naya.

El objetivo de los dirigentes de Los Andes, en caso de renovar sus cargos, es encontrar un "director deportivo" que se encargue de guiar los deportes del club, entre ellos el hockey que durante muchos años fue la insignia pero, tal adelantó La Opinión a fines de 2019, no iba a continuar en la asociación regional debido a que la Subcomisión y el entrenador Mario Prado pasaron a Mitre donde llevan adelante el mismo proyecto.