El 11 de Junio se registró una situación similar que dejó a más de 2500 alumnos sin servicio de comedor. La causa era el paro y movilización en rechazo a la aprobación de Ley Bases. Ahora es porque el 27 de Junio está establecido como Día del Trabajador Estatal y por ende, los auxiliares no concurrirán a algunas escuelas pero en protesta porque el Gobierno de la Provincia dispuso que no se suspenda la jornada educativa y en cambio ofreció un “compensatorio” que permitirá tener un día no laborable en fecha a convenir con los Consejos Escolares.

Estimadas familias: mañana jueves 27 de junio, en el marco del paro convocado por gremios auxiliares, se verá afectado el estado del edificio y el dictado de clases.

Por ello se ha determinado que:

Estudiantes de Ciclo Básico recibirán actividades de continuidad pedagógica a realizar en el hogar (ambos turnos);

Estudiantes de Ciclo Superior tendrán clases presenciales de 7.30 a 12 hs.



Este es el comunicado que la Escuela Normal, envió a los padres para que organicen su jornada. En ese caso no hay servicio de desayuno ni merienda, pero en otros establecimientos una vez más habrá restricción ya que no hubo tiempo suficiente para organizar viandas.

En la Escuela N° 6, las clases en todos los turnos están confirmadas, así lo informaron desde el establecimiento.

Respecto a los comedores estiman que estarán afectados en el orden del 30% pero no hay precisiones porque la medida contradice lo dispuesto por el propio sindicato a nivel provincial.

Hay confusión porque el propio gremio informó este miércoles que habían acordado con el gobierno el reconocimiento de la jornada y un compensatorio no laborable a acordar con los Consejos Escolares para que no se suspendan los servicios alimentarios.

La Opinión consultó a distintos establecimientos y si bien algunos estaban informados, otros se sorprendieron por la pregunta. A medida que caía la tarde se sumaban conjeturas respecto a lo que sucederá ya que en territorio bonaerense este día está reconocido por ley desde el año 2014. Por ejemplo, en la Escuela N° 1 no se afectarán los servicios pese a que algunas de las auxiliares no asistirán. Allí decidieron afrontar con el recurso humano existente la limpieza de los baños.

“Es importante mencionar que el mismo deberá ser acordado de antemano con el Equipo Directivo del establecimiento educativo. De esa manera, el 27 de junio se tiene que presentar normalmente en su puesto de trabajo, por lo tanto no se afectará la normal cobertura del servicio educativo en la fecha mencionada”, eso dice textualmente el comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado..

Cerca de las 20:00 horas, para las escuelas primarias intentaban garantizar el acceso de los alumnos a los establecimientos, pero en algunos casos, como el de la Escuela N° 48 de Los Aromos, la adhesión es del cien por cien.

Esta tarde, la escuela Comercial tuvo que postergar su horario de ingreso por amenazas de bomba.