Sin Candela Raviola, la delegación de Argentina llega a Rosario para los Juegos Suramericanos de la Juventud

A un día del inicio de las competencias en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, que reunirá a los mejores atletas de entre 14 y 18 años de todos los países de América del Sur y algunos del Caribe y Centroamérica, la delegación de Argentina llega este martes a la ciudad de la provincia de Santa Fe sin Candela Raviola, que se bajó de la competencia por un problema de salud.

Publicidad

El lunes el Comité Olímpico Argentino (COA) despidió al equipo nacional en un acto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de Capital Federal y le entregó la bandera a la tenista Luciana Moyano y el basquetbolista Nicolás Chiaraviglio, quienes la portarán en la ceremonia inaugural prevista para el jueves a las 20.00 en el Parque Único Suramericano emplazado en el Parque Independencia.

Del evento, en el que no estuvo la atleta de Pescadores, participaron el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; la vicepresidenta 1ª, Alicia Morea; el secretario general, Víctor Sergio Groupierre, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo; y el jefe de misión de la delegación argentina, Carlos Ferrea.

La sampedrina era una de las nadadoras en la nómina de la delegación nacional que tiene 376 personas entre deportistas (353), entrenadores y miembros del staff del Comité Olímpico Argentino (COA) e iba a competir en las tres pruebas de espalda (50, 100 y 200 metros) más las postas 4×100 metros combinados femenina y mixta en la pileta de Newell’s Old Boys. Ella misma comunicó la noticia a La Opinión: “No voy a poder participar en los Odesur. Tengo un quiste en el abdomen y es quirúrgico. Me lo detectaron hace unos dos días. Hice todo lo posible para poder ir igual pero duele y por eso no voy a poder ir”.

Candela Raviola con las medallas que ganó en el último Nacional.

Sin Raviola, el combinado argentino de natación contará con Magdalena Portela, Mainque Mujica, Valentina Castro (Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester); Julia Christen, Emma Bertotto, Candela Giordanino (Unión de Santa Fe), Iara Villalba (Olimpo de Bahía Blanca), Martina Urguelles, Chiara Medun (Regatas de Rosario), Dante Nicola y León Driussi (Unín de Santa Fe), Valentín Almada (Independiente de Zárate), Francisco Vullo, Matías Santiso (Vélez Sarsfield), Agustín Francos (River Plate), Ulises Saravia (Once Unidos de Mar del Plata), Martiniano Montero, Sebastián Méndez y Fernando Arce.

Será la primera vez en la historia de los Juegos Suramericanos de la Juventud que no compite un atleta sampedrino. Rosario 2022 será la tercera edición del evento que lleva adelante la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Los primeros en 2013 en Lima, Perú, y allí Agostina Cappelletti integró la selección nacional de canotaje y logró la medalla de oro en K1.

En Santiago, Chile, 2017 San Pedro tuvo dos representantes, también en canotaje: Valentín Rossi y Rebeca D’Estéfano. El varón obtuvo el primer puesto en el K1 de la rama masculina y la mujer, por su parte, se quedó con la medalla de plata en la misma modalidad pero de damas.