Rosario 2022: Candela Raviola no competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud por un problema de salud

Candela Raviola no competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 porque padece un problema de salud que le impide nadar con comodidad y no será parte de la delegación de Argentina que participará del evento internacional que se llevará a cabo entre el 28 de abril y 8 de mayo y reunirá a los mejores atletas de entre 14 y 18 años de todos los países de América del Sur y algunos del Caribe y Centroamérica.

“No voy a poder participar en los Odesur. Tengo un quiste en el abdomen y es quirúrgico. Me lo detectaron hace unos dos días. Hice todo lo posible para poder ir igual pero duele y por eso no voy a poder ir”, dijo a La Opinión la deportista de Pescadores, quien todavía no tiene fecha para la operación.

La sampedrina era una de las nadadoras en la nómina de la delegación nacional que tiene 376 personas entre deportistas (353), entrenadores y miembros del staff del Comité Olímpico Argentino (COA) e iba a competir en las tres pruebas de espalda (50, 100 y 200 metros) más las postas 4×100 metros combinados femenina y mixta en la pileta de Newell’s Old Boys.

Noticia en desarrollo.