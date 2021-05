Silvio Velo a Atlas: los detalles del nuevo proyecto que encabeza

Silvio Velo tiene como próximo objetivo ser parte de Los Murciélagos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021 y, aunque no fue convocado al Gran Prix de Japón, no pierde las esperanzas. Entre tanto, ya sabe que hará después de su gran objetivo del año porque se incorporó a Atlas de General Rodríguez, el club famoso por el reality que años atrás se transmitió por Fox Sports y que actualmente tiene otro programa en DirecTV Sports denominado “Atlas, una aventura más”.

La entidad del Conurbano de Buenos Aires se asociación con la Fundación Paradeportes que se dedica a las disciplinas para personas con discapacidad y acercó al sampedrino al proyecto cuyo objetivo es “visibilizar el fútbol para ciegos y el deporte para personas con discapacidad”, explico Paradeportes en su sitio web.

Atlas está adherido al Pacto Global de Naciones Unidas y debe cumplir los los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Uno es “Alianzas para lograr los Objetivos” y, por ello, generó un acuerdo estratégico con la Fundación Paradeportes.

“Sé que me voy a sentir muy cómodo con este proyecto. Tenemos todo para triunfar. Quiero que el primer desafío que tengamos lo ganemos. Es muy importante que Atlas y Paradeportes se hayan unido para desarrollar esta iniciativa. Confío en ellos y por eso me sumé”, dijo Silvio Velo quien fue presentado con la camiseta marrón de su nuevo equipo. El director técnico será Diego Cerega, excompañero de Velo en la Selección Argentina, quien se convertirá en el primer entrenador no vidente.

Como parte de la estrategia se realizará un patrocinio en el que cada camiseta de cada jugador tendrá un sólo sponsor y el nombre escrito en braille. A su vez, cada integrante del plantel tendrá un “padrino” que pondrá su nombre en la espalda y se venderán botellas de vino edición limitada que contarán con un código QR en el que se podrá acceder a la información de Atlas-Paradeportes.

Antes de recalar en el club de General Rodríguez Velo estuvo diez años en River y cinco en Boca donde fue el impulsor de que el club sea representado en la Liga Nacional de Fútbol Para Ciegos (LNFC), en la que ahora competirá con Atlas.