Silvio Corti: “Cualquiera fuese el resultado de las elecciones, yo renunciaba igual”

Este martes, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, presentó la renuncia a su cargo en el gabinete de Cecilio Salazar, tras acompañar desde el día uno la gestión del intendente, que lleva un mandato y medio al frente de la Municipalidad.

Publicidad

Tras presentar la dimisión, Corti dialogó con Radio Cuarentena. En una extensa entrevista, recorrió sus años de funcionario, se refirió a si la decisión está relacionada con el pase de Salazar al Frente de Todos y anunció que se retira de la política. “Me voy a mi casa, vuelvo al campo”, aseguró.

“Voy a recuperar a mi familia, mis amigos, mi actividad privada, tres cosas que descuidé mucho durante todo este tiempo, mi señora y mis hijos”, señaló el hombre al que Salazar había elegido desde su espacio político como candidato a intendente en 2011, la elección previa a la que asumiera el rol de postulante para el cargo que ocupa desde diciembre de 2015.

El lunes por la tarde, tras las elecciones Primarias en las que el frente Juntos logró, entre cuatro precandidatos, más de 5 mil votos que la lista única del Frente de Todos, Silvio Corti se reunió con el intendente. “La decisión la tenía tomada hace tiempo”, dijo.

Desde que Salazar oficializó su pase al oficialismo nacional y provincial, se notó cierta incomodida en Corti, un hombre que fue vocero nacional en la disputa por la famosa Resolución 125 que enfrentó al Gobierno de Cristina Kirchner con las entidades ruralistas y los productores.

Por eso, camino al alineamiento total con el oficialismo, acordaron con Cecilio y Ramón Salazar que “la salida fuese lo menos traumática profunda”, sobre todo teniendo en cuenta que Corti era nada menos que el secretario de Gobierno, es decir la figura política más relevante en un gabinete municipal.

“Fuese el que fuese el resultado de la elección, yo renunciaba igual, era lo acordado”, reveló Silvio Corti.

El ahora exfuncionario anallizó que la decisión de pasar al Frente de Todos es “del intendente y de quienes conducen el espacio” y aclaró: “Los funcionarios no nos podemos poner de igual a igual, si estamos de acuerdo se acompaña, y si no, nos tenemos que ir”, una reflexión que pone en evidencia los motivos de su alejamiento del Gobierno.

Pensando en lo que sucederá desde diciembre, sobre todo con la posiblidad de que Ramón Salazar asuma la intendencia si es que Cecilio resulta electo diputado provincial, Corti consideró que “el intendente merece un nuevo secretario de Gobierno, que lo acompañe en la etapa que viene”.

“No me voy dando un portazo, es una etapa que se cumplió”, señaló sobre su partida.

“Con Cecilio nos dimos un abrazo y seguro seguiremos en contacto, me quedé a disposición para colaborar en lo que haga falta”, indicó. En efecto, su teléfono sonará muchas veces desde Palacio, puesto que todo pasaba por sus manos.

Silvio Corti anunció que vuelve “al campo” pero sorprendió al sostener que dejará de tener participación política, puesto que es un militante que interviene en la actividad desde hace décadas, cuando era poco más que un adolescente.

“Yo sé decir para siempre: a partir de este momento me retiro de la política, veremos más adelante pero esa es mi decisión”, aseveró y agregó: “El desgaste es grande”. Su balance sobre los seis años junto a Salazar es positivo:

“En términos generales hicimos una muy buena gestión y es una forma de irme contento”

Corti aseguró que no se sintió aludido por el audio que La Opinión reveló el lunes en el que se escucha a la candidata a concejal y reconocida empleada municipal Rosa Celié decir que “hay funcionarios a los que no se los vio por ningún lado y cobran un sueldo”, en alusión a la baja participación de miembros del gabinete en la campaña y la jornada electoral.

“Yo el audio lo escuche, porque la candidata lo hizo en un grupo en el que yo también estoy.Een ningún momento sentí que se refiriera a mí. Si algo no me pueden decir es que no he puesto la cara por este Gobierno, dijo Corti.