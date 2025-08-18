Terminal de Ómnibus: ¿así esperamos el turismo?
Karina reportó: “Les paso un vídeo de la vergüenza de la Terminal de Cecilio y Bennazar. Son las 21.00, hace frío, está todo cerrado y sucio, ¿así esperamos el turismo?”.
