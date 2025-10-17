El conflicto en el asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio continuaba este viernes por la tarde, luego de que durante la mañana detuvieran a Fabián "Vaca" Romero y Lucas "Bolillón" Medina, sindicados como responsables de hechos de abuso de armas en la zona.

Pasadas las 15.30, una unidad de Bomberos fue convocada desde la zona de calle Hermano Indio al 800, escenario de una disputa por una vivienda que lleva varios días y que fue parte de la problemática denunciada.

Al arribo, el personal del cuartel se encontró con que habían vaciado una casa y, con una bomba de fabricación casera tipo Molotov, incendiaron los objetos en el fondo.

Bomberos llegó para extinguir el foco ígneo desatado en esos elementos y en un árbol, así como maderas de una cas lindera que también habían tomado fuego.

Mientras trabajaban, recibieron piedrazos en el camión, lo que provocó que tuvieran que retirarse con custodia policial. Desde Bomberos informaron que no hubo heridos ni daños materiales importantes en la unidad.

