Seis allanamientos desarrollados por la policía este viernes en la zona del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio permitieron detener a dos reconocidos delincuentes sindicados como los responsables de una serie de conflictos armados que se desataron en los últimos días.

Ads

Vecinos de la zona radicaron múltiples denuncias y aportaron elementos de prueba, cansados de los reiterados hechos de abuso de armas a toda hora, siempre con el mismo protagonista: el reconocido delincuente exconvicto Fabián "Vaca" Romero.

Fabián "Vaca" Romero tenía orden de detención.

Las diligencias comenzaron en el barrio este jueves y desde la madrugada del viernes se dispuso un amplio operativo policial con el objetivo de apresar a Romero, quien contaba con orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías.

Ads

Romero fue filmado por vecinos cuando disparaba con un arma a corta distancia contra una mujer, prueba que fue fundamental para que la Justicia ordenara su detención. Además, había múltiples denuncias en su contra por hechos similares.

La policía dispuso un amplio operativo en la zona del Hermano Indio.

Fabián "Vaca" Romero, de 32 años, tiene una larga trayectoria delictiva que incluye dos homicidios, uno de ellos en la cárcel de San Nicolás, cuando cumplía condena por el otro asesinato y mató a un recluso tras una pelea.

Ads

Fue detenido en múltiples ocasiones y, en muchas de ellas, cada vez que la policía fue a buscarlo al barrio Hermano Indio encontró resistencia de otros delincuentes que habitan la zona, que suelen recibir a los patrulleros con piedrazos y golpes.

La policía fue con cascos y escudos al Hermano Indio.

El procedimiento de este viernes no fue distinto. En el techo de una vivienda, la policía divisó a otro reconocido delincuente, Lucas "Bolillón" Medina, armado con una escopeta recortada, dispuesto a todo.

Medina también fue detenido por la policía y está sindicado por los vecinos como parte del grupo que amedrenta a la zona de manera constante, con robos, amenazas e intentos de usurpación de viviendas.

Ads

Bolillón Medina también fue detenido.

El relato de vecinos del Hermano Indio es similar desde que existe el asentemiento, hace tres décadas: tiros, robos, amenazas para expulsar a los habitantes de sus viviendas con el objetivo de quedarse con ellas.

Puede interesarte



