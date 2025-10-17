Hermano Indio: detuvieron a Vaca Romero y a Bolillón Medina tras reiterados tiroteos en el barrio
Hubo seis allanamientos desde la madrugada de este viernes en la zona. Múltiples denuncias de vecinos y videos aportados permitieron lograr la orden de detención contra Romero, conocido exconvicto que carga dos homicidios en su haber. A Medina lo apresaron arriba de un techo, armado.
Seis allanamientos desarrollados por la policía este viernes en la zona del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio permitieron detener a dos reconocidos delincuentes sindicados como los responsables de una serie de conflictos armados que se desataron en los últimos días.
Vecinos de la zona radicaron múltiples denuncias y aportaron elementos de prueba, cansados de los reiterados hechos de abuso de armas a toda hora, siempre con el mismo protagonista: el reconocido delincuente exconvicto Fabián "Vaca" Romero.
Las diligencias comenzaron en el barrio este jueves y desde la madrugada del viernes se dispuso un amplio operativo policial con el objetivo de apresar a Romero, quien contaba con orden de detención emanada por el Juzgado de Garantías.
Romero fue filmado por vecinos cuando disparaba con un arma a corta distancia contra una mujer, prueba que fue fundamental para que la Justicia ordenara su detención. Además, había múltiples denuncias en su contra por hechos similares.
Fabián "Vaca" Romero, de 32 años, tiene una larga trayectoria delictiva que incluye dos homicidios, uno de ellos en la cárcel de San Nicolás, cuando cumplía condena por el otro asesinato y mató a un recluso tras una pelea.
Fue detenido en múltiples ocasiones y, en muchas de ellas, cada vez que la policía fue a buscarlo al barrio Hermano Indio encontró resistencia de otros delincuentes que habitan la zona, que suelen recibir a los patrulleros con piedrazos y golpes.
El procedimiento de este viernes no fue distinto. En el techo de una vivienda, la policía divisó a otro reconocido delincuente, Lucas "Bolillón" Medina, armado con una escopeta recortada, dispuesto a todo.
Medina también fue detenido por la policía y está sindicado por los vecinos como parte del grupo que amedrenta a la zona de manera constante, con robos, amenazas e intentos de usurpación de viviendas.
El relato de vecinos del Hermano Indio es similar desde que existe el asentemiento, hace tres décadas: tiros, robos, amenazas para expulsar a los habitantes de sus viviendas con el objetivo de quedarse con ellas.
