La policía trabajaba este lunes por la mañana en la plaza del barrio Los Aromos tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en esa zona, situación que fue alertada por vecinos.

Alrededor de las 10.00 de la mañana, un llamado alertó al Servicio de Emergencias Same 107 por la presencia de una persona tirada en una zanja de la plaza.

El cuerpo sin vida fue retirado de la plaza por Policía Científica.

El médico que llegó en la ambulancia constató que se trataba de un cuerpo sin vida, por lo que rápidamente dieron aviso a la policía para su intervención.

Vecinos de Los Aromos señalaron a La Opinión que se trata de una persona conocida en el barrio, de alrededor de 60 años, con problemas de consumo de alcohol.

La policía trabajó en la zona del hallazgo del cuerpo.

Personal de Policía Científica arribó al lugar para practicar las pericias de rigor y trasladar el cuerpo para la autopsia correspondiente solicitada por la Fiscalía interviniente.

"Chicas, si pueden hagan que todos los chicos se vayan por Rivadavia y no pasen por la plaza, porque hay una persona fallecida en la placita", informó una madre de la escuela 48 al resto de las familias.

