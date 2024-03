Si bien ya está previsto que del 28 de marzo al 2 de abril próximo sea el único feriado súper largo del año, aún no se anunciaron actividades y se confirmó que este año no habrá representación del musical Jesús de Nazaret. A raíz de esto surgieron varios comentarios.

Nancy comentó: "La verdad que San Pedro tiene tanto lugares lindos, pero está muy abandonado y no progresa con cosas nuevas, además que le arrancan la cabeza con los precios al turista, una lástima".

"El turismo que concurría aquí, ya no podrá hacerlo, ni siquiera los cuatro o cinco micros con jubilados del conurbano que pasaban el día acá, compraban una ensaimada y una plantita. A esto, hay que sumarle que el Municipio carece de una política turística , aún con escaso presupuesto se podría mejorar la presentación de la ciudad, que hoy luce deplorable" dijo Néstor.

Elda, indignada, opinó: "La Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la Tierra: la pasión, la muerte y la resurrección; es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto y enterrado y resucitó, por lo tanto no es turismo".

Alberto le respondió: "Sí, pero hay muchísima gente que no profesa esa fe y todo es válido afortunadamente, y los trabajadores poseen unos merecidos días de descanso. De todas formas existe un turismo religioso, por ejemplo en Tandil, sin ir muy lejos".

Esta respuesta solo dio paso a un debate: "Los trabajadores tienen sus vacaciones y ya fueron, en todo este tiempo sólo veo fotos de viajes y aún siguen" comentó Antonela.

Pero Susana le contestó: "Muy pocos pueden hacerlo, cada vez somos menos los ‘afortunados' que conservamos derechos básicos como aportes, vacaciones, aguinaldo y con pronóstico de empeorar".

Por suerte la discusión no siguió y volviendo al tema, Sergio comentó: "Qué se va a preparar si San Pedro está más muerto, no hay nada para los turistas que nos visitan, el peor año, no hacen nada".

"Sigamos preocupándonos por el turismo, joya, si después tapamos los pozos en el pavimento con tierra" dijo Silvia.

Luego los comentarios se encaminaron por el lado de la inseguridad que hay en la ciudad. "El Paseo pasó a ser un lugar de lo más inseguros y los poli tomando mates en una sombra. Viva San Pedro con un intendente ausente, solo figureti, 10 años de abandono" escribió Norma.

"¡Está muy bueno San Pedro! Esa adrenalina de que te roban una o más motos todos los días, esos motochorros tan activos y ni hablar de los mosquitos que le dan ese toque tan característico y hermoso" aportó Luis.

Pero no todo es una nube gris de criticas, porque como un rayito de luz, María propuso: "Sería lindo que todos los ciudadanos sampedrinos una vez dejemos diferencias de lado, nos uniéramos y entre todos organicemos algo para esa fecha. Comerciantes, gastronómicos, feriantes, emprendedores y todas las personas que quieran ayudar, sería algo distinto".

Además agregó: "Como en algunas ocasiones somos solidarios con nuestros semejantes, esta vez sería por nuestra hermosa ciudad. Solo es una opinión de una ciudadana sampedrina, si realmente queremos, con intentar no cuesta mucho, se que hay muchas personas que tendrían un buen proyecto para llevar a cabo".