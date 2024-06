Con cada día que pasa los hechos de robos o hurtos se hacen más insólitos. La semana pasada estuvo marcada por acontecimientos inéditos, que refleja un poco la gran ola de inseguridad por la que está pasando nuestra ciudad.

El lunes, una de las notas más destacadas fue el robo de un sillón en Bottaro y Alvear, donde lo habían lavado y sacado a la vereda para dejarlo secar. "Me fui un minuto al baño y cuando salí se lo habían llevado", relató víctima.

El hecho desató una decena de comentarios en las redes sociales de La Opinión. "Ojo con sentar a la suegra en la vereda", dijo Grace.

Mientras que por otro lado no tan cómico, Ricardo escribió: "Con razón que me robaron la rueda del auto, es culpa mía por dejarlo en la vereda. Qué mal estamos, qué futuro nos espera".

Sofi comentó: "Yo como ciruja también me lo hubiese llevado, jajaja", y Estefanía le respondió: "Cómo no me lo crucé yo".

Dejando los chistes de lado, otro evento que tuvo repercusión entre los sampedrinos es el caso del Bicichorro que asaltó a una madre junto a su hijo, a mano armada.

"Está ciudad está totalmente liberada para los chorros, así que señores ya lo saben, no se puede andar más en la calle caminando, es tremendo tener que vivir esto, pero es la realidad", comentó un lector.

"Dios se apiade de la gente trabajadora estamos en las manos de los chorros no existe nadie que haga algo por la inseguridad, entran por una puerta y al rato libres de vuelta jodiendo", aportó Esmeralda con preocupación.

Para continuar con la semana, el miércoles fue furor la noticia de un ladrón que fue atrapado llevándose jabón líquido Skip del chino, ubicado en avenida Sarmiento al 2300.

"Quería andar limpito el muchacho", manifestó Eduardo, mientras que Maxi escribió: "Ni lavar la ropa dejan". "Chorro, pero limpito", bromeó Sandra.

"Por lo menos era para lavar la ropa, peor el fisura que roba escabio", comparó Juan y Roxana le respondió: "Por lo menos no robó fernet, quería que su ropa huela a rico", al hilo de la conversación Rafa dijo: "Hubiera agarrado Ala, que es más barato, encima de chorro, delicado".

Un poco confundido Pablo comentó: "Cada entiendo vez menos a los chorros. ¿Por qué robó jabón líquido y no comida?".

Aunque la verdadera tendencia de la semana fue la noticia del comerciante que atrapó a una "mechera" en el acto, haciéndole confesar y pedir perdón frente a la cámara de seguridad.

Más de uno felicitó a Lucas, el dueño del local, por no ser malo y no llamar a la policía, ya que la mujer se encontraba con su hija en ese momento.

"Felicidades a Lucas, ojalá todos los comerciantes pudiéramos atrapar a los que nos roban en el momento", dijo Luciana, y Claudio aportó: "Me parece perfecto tu accionar".

Pero no todos los comentarios fueron felicitaciones. "Es una vergüenza que una mujer salga a robar con la nena", escribió Hugo, pero Blanca le respondió: "Estamos en una situación económica muy difícil, estos son los resultados y las opciones que nos deja el gobierno que tenemos".

"Nos encontramos todos en un a situación muy fea, donde los robos abundan por doquier, no solo en San Pedro, me da tanta lástima ver a mi país así", finalizó Abigail.

