Segunda ola de coronavirus: siguen prohibidas las competencias y prácticas de deportes con más de diez personas

El Gobierno nacional de Alberto Fernández actualizó la vigencia de las restricciones por la segunda ola de la pandemia de coronavirus hasta el 21 de mayo y la Provincia de Buenos Aires adhirió a las mismas sin modificaciones al esquema de fases por lo que en San Pedro, a excepción de que la Municipalidad adopte medidas por su cuenta lo como hizo Baradero, el deporte no sufrió modificaciones.

Como el distrito está en Fase 3, no están permitidas las competencias de disciplinas colectivas e individuales como tampoco amistosos los entrenamientos con más de diez personas.

En ese marco, en fútbol la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) no podrá reanudar el Torneo Preparación 2021 y la Copa San Pedro femenina como tampoco arrancar el Torneo Senior ni el Preparación Martín Actis en el caso de la Liga Infantil (LDI). En básquet, en tanto, Mitre no puede jugar por la Asociación Nicoleña (ANB) con ninguna categoría ni en el Provincial U19.

Las medidas se renovaron hasta el 21 de mayo

Además, aunque el campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) no arrancó Tiro Federal no cuenta con permiso para duelos de preparación como tampoco Náutico y Mitre en hockey, aun cuando el certamen de la Asociación del Oeste (AHO) se pospuso.

En el caso de los deportes de participación individual, como ciclismo, boxeo o natación, entre otros; la restricción radica en que en los eventos suelen participar muchos atletas y se supera el máximo de diez establecido por la Provincia de Buenos Aires. Por eso, Pro Ciclismo no tiene aval para hacer programas en el circuito Panorámico del Oeste, púgiles locales no pueden subirse al ring en Buenos Aires y el Celeste y Pescadores, que están afiliados a la Federación de Aficionados de Natación del Norte de Buenos Aires (Fannba), no pueden incursionar en campeonatos en caso de que haya.

Por último, los clubes deben cerrar a las 20.00 para actividades recreativas y a las 23.00 para las de sus deportes en los que debe adoptar y hacer cumplir los protocolos sanitarios. Los gimnasios, en tanto, pueden abrir entre las 6.00 y 23.00 con un máximo de aforo del 30 % y las canchas de alquiler, como por ejemplo fútbol y pádel que son las que predominan en el partido, tienen el mismo horario y un máximo de diez personas por grupo.