Secuestro de caballos en La Tosquera: “Lo que nos hicieron fue un robo, un secuestro de los animales”

Este jueves en horas de la mañana, bajo las órdenes de la Policía Rural unos 450 efectivos de Infantería, GAD, Comisaría local y de Arrecifes, Pergamino, Piar y La Plata, entre otras ciudades, tomaron La Tosquera en busca de todos los caballos que se encontraban en el barrio.

La excusa: “conocer el estado de los animales”, repetían quienes montaron el operativo.

A esta hora, nadie en el barrio La Tosquera sabe qué pasó con los animales y por qué se los llevaron.

“Por el momento no sabemos nada, no nos explicaron por qué se los llevaron”, se quejó Lucrecia en el aire del Reporte de la Tarde y aseguro que pese a haber presentado toda la documentación que les requirieron, no les dieron respuesta.

“Llevamos la documentación, los papeles para que vean que estamos en regla y ni bolilla nos dieron, se nos reían en la cara”, dijo para luego asegurar que lo que hicieron este jueves fue “un robo, un secuestro de los animales”.

“No vino nadie a decirnos qué tenemos que hacer ahora, a dónde se los llevaron y dónde tenemos que ir a reclamar nosotros”, insistió para luego denunciar que cargaron todos los animales en un camión sin siquiera tomar los datos de los dueños de los caballos”.