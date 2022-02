La Tosquera: secuestraron gran cantidad de caballos en un operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad bonaerense montó un operativo sin precedentes en el barrio La Tosquera para secuestrar una gran cantidad de caballos que, según dijeron los vecinos, forman parte de más de la mitad de la población equina de la zona.

Bajo la coordinación de la Policía Rural, había efectivos de Infantería, GAD, Comisaría local y de ciudades como Arrecifes, Pergamino, Pilar, La Plata, entre otras.

Cientos de efectivos policiales —estimaban que alrededor de 450— coparon La Tosquera para lo que fue un “operativo de sanidad”, según informaban a los vecinos los propios policías, dispuesto por el Ministerio de Seguridad en el barrio.

La Tosquera fue señalada en varias oportunidades como una zona a donde llega desde los campos el ganado robado e incluso en ese barrio detuvieron a los sospechosos de haber asaltado al reconocido empresario Oscar Andreani, pero el operativo no fue dispuesto por cuestiones de “seguridad” sino de “sanidad”, informaron.

El personal policial secuestró prácticamente todos los caballos que encontraron a su paso, con la promesa a los vecinos de que los dispondrían en un predio cercano para que fueran con la documentación correspondiente para retirarlos.

En ese predio se encontraban el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, Guillermo Calviño, y la directora de Coordinación del Comando de Prevención Rural (CPR), Natalia Ramos, quienes coordinaron la tarea de más de 400 efectivos policiales.

Sin embargo, los caballos fueron dispuestos en un corral para luego subirlos a camiones jaulas privados contratados y propios de la Policía Rural para el traslado a ciudades como Cañuelas y Florencio Varela.

La situación provocó el enojo de los vecinos que se había agolpado frente al predio con la documentación de los caballos para retirarlos, como les habían indicado, pero veían cómo se los llevaban para trasladarlos a otra ciudad.

El Ministerio de Seguridad los trasladó desde el barrio para mantenerlos “en cuarentena” y practicarles los estudios sanitarios correspondientes y en el caso de que queden secuestrados serán puestos en guarda judicial.

Entre el personal policial y del Ministerio de Seguridad se vio dentro del predio a productores como Emilio Peiró, que acompañó en alguna oportunidad a Sergio Berni en reuniones con productores, y al referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, quien dijo en Radio Cuarentena que el operativo lo “tomó por sorpresa”.

“A mí me tomó de sorpresa, me convocó la gente del Ministerio para que fuera a ese lugar. No pregunté tampoco, saludé a gente conocida. Imagino que todo es consecuencia de lo que ha pasado, con el tema equino, que es un tema complejo de hace muchos años”, dijo Victores.

Señaló que el operativo no fue por un pedido específico de los vecinos autoconvocados por la inseguridad y que el operativo no tenía que ver específicamente con la inseguridad sino que “”estaban haciendo sanidad o una cosa de esas”.