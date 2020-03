Se postergó Tokio 2020: Cómo es el nuevo panorama de los sampedrinos con chances de clasificar

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 previstos entre el 24 de julio y 9 de agosto se pasaron al 2021 por la pandemia de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo y, si bien San Pedro todavía no tiene deportistas con el pasaje asegurado, varios luchan por clasificar y la suspensión les modificó el panorama.

Los palistas Brenda Rojas y Gonzalo Carreras; el timonel Julio Alsogaray y el taekwondista Ricardo Belo aguardan que se reorganice un cotexto en el que todavía reina la incertidumbre por el desarrollo del COVID-19. Para Silvio Velo la situación es un tanto diferente porque sabe que tiene que seguir entrenando para llegar al año próximo y ser incluido en la lista de la Selección Argentina de fútbol para ciegos.

Gonzalo Carreras (canotaje): Antes de que se postergue Tokio 2020 se suspendió el Preolímpico de Curitiba, Brasil, donde había en juego una plaza en K2 500 metros. El baraderense que representa a Náutico continúa entrenando en su casa por la cuarentena aunque sin un horizonte claro porque todo es incertidumbre, tal explicó a La Opinión: "Si se posponían los Juegos Olímpicos, se hacía el Preolímpico, es decir, se volvían a los planes de antes. No hay fecha todavía, no nos informaron nada pero una de las probabilidades era hacer el Preolímpico. Estamos a la espera todavía de si ponen fecha o de si el Panamericano de septiembre es Preolímpico".

Brenda Rojas (canotaje): Su situación es similar a la de Carreras porque se suspendió el Preolímpico de Curitiba, Brasil, antes de que se posterguen los Juegos Olímpicos y aguarda una reprogramación del calendario. Mientras tanto, la sampedrina de Las Canaletas contó cómo sigue en movimiento: "Nos mandaron el plan y cada una hace lo que puede. Yo estoy haciendo gimnasio y ergómetro, más de eso no se puede hacer".

Julio Alsogaray (yachting): "Me da más tiempo para reclamar lo que me pertenece y prepararme de la mejor manera", le dijo el timonel a La Opinión una vez conocida la postergación de Tokio 2020. El sampedrino ganó el Selectivo que organizó la Federación Argentina de Yachting (FAY) para entregar su plaza en la clase laser pero la recibió Francisco Guaragna, decisión que generó polémica y por la que inició un reclamo. La primera respuesta del Tribunal de Apelaciones de la entidad que preside Luis Fernando Velasco fue "no dar lugar" a la "reparación" que pidió Alsogaray quien, en el marco de incertidumbre que se generó por la rápida propagación del coronavirus, no avanzó en su queja aunque analizó llevarla a la Justicia. En el nuevo contexto, tiene un año más para que le den lo que ganó en el agua ya que, desde su óptica, el Selectivo no se volverá a hacer porque "lo hecho, hecho está".

Ricardo Belo (taekwondo): Antes de que se suspenda Tokio 2020, por diferentes circunstancias no participó de dos certámenes en los que hubo plazas. Primero, una lesión le impidió estar en el repechaje internacional en Montevideo, Uruguay, y sumar puntos para el ranking y, después, por falta de recursos económicos no viajó a Costa Rica a participar entre el 10 y 12 de marzo en el Clasificatorio Olímpico Panamericano. En ese contexto, sobre sus posibilidades de ser olímpico por primera vez, días atrás informó a La Opinión: "Teníamos una reunión este fin de semana pero se suspendió para evaluar quien puede llegar a tener una chance más".

Silvio Velo (fútbol para no videntes): El sampedrino tenía previsto retirarse después los Juegos Paralímpicos previstos para entre el 25 de agosto y 6 de septiembre pero, tras la postergación, seguirá entrenando para ganarse un lugar en el plantel de Los Murciélagos, tal contó a La Opinión: "En cuanto a lo deportivo voy a seguir trabajando como si los juegos se harían. No te podés salir del foco porque es complicado para un deportista después estar ahí". Y, sobre su situación, dejó en claro que todavía debe ganarse su lugar en el plantel: "Tengo que seguir trabajando porque yo no tengo garantizado Tokio, el equipo está clasificado para Tokio pero yo no sé si voy a estar en la lista que integre ese plantel para representar a Argentina en Tokio". El elenco nacional comenzó en febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Capital Federal su preparación para los Juegos Paralímpicos que se iban a llevar a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre. El debut estaba previsto para el 30 de agosto contra un rival a confirmar (también están clasificados Brasil, China, Francia, Japón, Marruecos, España y Tailandia).

Si bien los atletas deben clasificar o ganarse un lugar en planteles, el caso de los entrenadores de yachting de San Pedro es diferente porque ellos, a excepción de algún contratiempo, iban a ir a Tokio 2020 y, sin ese evento, estarán en Tokio 2021.

Nicolás Schargorodsky es el director técnico de la clase laser de Argentina en la que la FAY le dio la plaza a Francisco Guaragna por sobre Alsogaray. El oriundo de Rufino, Santa Fe, inició semanas atrás los entrenamientos bajo las órdenes del sampedrino que, ante la reprogramación, deberá reorganizar lo planeado y estirarlo al año próximo siempre. En caso de que la entidad que rige la vela en Argentina modifique el deportista que irá u organice otro Selectivo, Schargorodsky estará a cargo del nuevo elegido.

Por último, Martín Alsogaray entrena al chileno Clemente Seguel, también en la clase laser. Semanas atrás el joven de San Pedro estuvo con él preparándolo en Valparaíso y, al igual que Schargorodsky, deberá rearmar su planificación para los Juegos Olímpicos de 2021 ya que su pupilo será el representante del país trasandino.