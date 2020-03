Julio Alsogaray y la postergación de Tokio 2020: “Me da más tiempo para reclamar lo que me pertenece"

El reclamo de Julio Alsogaray a la Federación Argentina de Yachting (FAY) porque a pesar de que ganó el Selectivo a Tokio 2020 la plaza en la clase laser para representar al país fue para Francisco Guaragna sumó, indirectamente, otro capítulo con la postergación de los Juegos Olímpicos para el 2021, tal anunció hoy el Comité Olímpico Internacional (COI) tras una charla con el primer ministro de Japón, Abe Shinzo.

Con la expansión del coronavirus en el mundo la queja del sampedrino quedó en un segundo plano debido a que desde el vamos se puso en duda la realización del evento. Antes, la FAY desestimó su pedido de reparación y el timonel local pensaba en extender su reclamo a la Justicia, decisión que puede repuntar en la consideración debido a que, tras la cancelación, cuenta con más de un año para llevar adelante el trámite y obtener una respuesta.

La Opinión dialogó con el tres veces olímpico (Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) quien se refirió a las chances de seguir luchando en los escritorios por el cupo y recalcó: "Me da más tiempo para reclamar lo que me pertenece y prepararme de la mejor manera". En ese sentido, admitió que desde su óptica el Selectivo no se volverá a hacer porque "lo hecho, hecho está".

Además, dejó en claro que el contexto mundial por el COVID-19 no era el ideal para desarrollar un juego olímpico: "El planeta no estaba en condiciones. Los JJOO necesitan un clima festivo que hoy nadie lo tiene".

Mientras Alsogaray reclama, Guaragna inició semanas atrás los entrenamientos con Nicolás Schargorodsky quien ante la nueva realidad deberá reorganizar los planes del joven de 23 años quien, hasta el momento, es el que irá a Tokio 2021 porque lo decidió la FAY en un fallo con escasos antecedentes en el yachting de que el timonel que gana el Selectivo no representa a su país a nivel internacional.