Concejala "enganchada" de la luz: las contradictorias excusas de Verónica López

La polémica sobre la presunta irregularidad de la concejala de Cambiemos Verónica López en relación al suministro del servicio de electricidad en su vivienda de Mateo Sbert al 2300 no para de crecer y su situación es cada vez más complicada, sobre todo porque sus declaraciones sobre el tema son contradictorias.

Todo comenzó el miércoles, cuando ella, Iván Paz y Natalia Claverini fueron a colaborar con el personal político de Inspección ante la retención de tareas de los trabajadores. Ese día empezaron a circular vía WhatsApp fotos del fente de la casa de López en la que se veía una conexión irregular a los cables de electricidad de la calle.

Los medios locales se hicieron eco. Coopser pasó por la vivienda con trabajadores y un escribano, para comprobar lo que las fotos revelaban. Cuando llegaron, se encontraron con que no había ninguna conexión irregular, pero tampoco había una legal. Es decir que en la casa de Verónica López no había medidor, no había servicio de electricidad.

La Opinión habló dos veces con la concejala. En la primera oportunidad, dijo que lo que se veía en las fotos era "mentira" y explicó: "Cuando vine a vivir a este barrio, hace dos años atrás, había una conexión clandestina. Yo enseguida hice mi trámite y ahora estoy bien".

Como prueba de sus palabras, envió una foto de una factura de Coopser a su nombre. Este medio certificó en la cooperativa que ese número de suministro corresponde a un medidor instalado en calle Bozzano, efectivamente a nombre de la concejala, pero no en Mateo Sbert al 2300.

Tras chequear ese dato, La Opinión volvió a comunicarse con López, que ensayó otra excusa: dijo que había "trasladado el medidor" desde la casa de calle Bozzano y que quizás no apareciera todavía en los registros de Coopser. Desde la cooperativa informaron que no existe más la modalidad "traslado del medidor", por lo que no podría haber una "demora" en el alta.

Al sitio Visión Regional le confirmó que había una situación irregular y que estaba "haciendo los trámites" para obtener el traslado del medidor. El Diario de San Pedro publicó imágenes propias de la casa de López, en las que todavía podía verse la conexión ilegal, que luego desapareció cuando Coopser llegó para verificar.

Hasta el momento no hubo comunicado alguno por parte del bloque Cambiemos del Concejo Deliberante, que preside Iván Paz, ni del gobierno de Cecilio Salazar, al que responde Verónica López. Tampoco se expresó al respecto Mauricio Preiti, el titular del SEDA, sindicato a cuya comisión directiva pertenece la concejala y que supo presidir su padre, el recordado exconcejal Jorge "Negro" López.

En el bloque oficialista el tema generó un cimbronazo importante, puesto que López habría intentado hacer lo mismo que con La Opinión: hacer pasar una factura a su nombre de un medidor instalado en otro domicilio como certificado de que la noticia era falsa.

En la oposición también hay preocupación, puesto que saben que la situación golpea a toda el Concejo Deliberante, como institución, al tratarse de uno de sus miembros. Incluso analizarían hacer alguna presentación, para la próxima sesión, referida al asunto.