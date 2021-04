Se detuvo el Torneo Preparación 2021: el temor al dejavú de no poder continuarlo por la segunda ola de coronavirus

Para algunos, la película es similar al 2020 aunque ya se conoce el desarrollo, no el final. El año pasado la Liga Sampedrina (LDS) inició el Torneo Preparación José Cejas y sólo pudo completar la primera fecha antes de que se anuncie la cuarentena ante el desembarco del coronavirus en Argentina. Esta temporada, el mismo torneo comenzó y, tras la primera jornada, se apretó el freno porque la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) dispuso restricciones ante el aumento de los contagios en la segunda ola.

Aunque el acuerdo entre la Mesa Directiva y los clubes fue detener el certamen al menos un fin de semana y hay optimismo con reanudarlo, también preocupación y miedo, sobre todo en jugadores y entrenadores, a que se repita lo del año pasado, aunque, como en el resto de los deportes, hay predisposición a jugar aun en condiciones sanitarias complejas.

Agricultores, Las Palmeras, Defensores Unidos y La Roca ni siquiera llegaron a debutar, algo que ocurrió con el nuevo San Roque un año atrás, en el primer torneo desde que se formó la Unión Regional de Ligas (URL) con Baradero en el que sólo compiten equipos locales. En aquel partido, en tanto, la Liga de Fútbol (LFB) anunció el miércoles que la Copa Ciudad de Baradero no comenzará el fin de semana por el incremento de casos positivos de COVID-19 y, también, prohibió entrenamientos y amistosos.

A su vez, el Departamento de Fútbol Femenino de la LDS canceló la segunda fecha prevista para el domingo en el Campo de Deportes Bernardo Vidal, siempre por la pandemia. A ello hay que sumarle que Alberto Fernández anunció restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que pueden extenderse al norte de la provincia y, aunque no afecta directamente la práctica de deportes al aire libre, sí restringe la circulación después de las 20.00 y la mayoría de los planteles entrenan después de ese horario.

Ni siquiera el buen funcionamiento del protocolo en el Estadio Municipal es garantía de que el Torneo Preparación seguirá en el corto plazo. En la última reunión de la LDS, casi todos estuvieron de acuerdo en parar y sólo un par de clubes propusieron continuar. La imposición de que accedan menos personas a las canchas afecta económicamente a las instituciones que no pueden recaudar dinero para pagar los gastos y ese es otro factor que será determinante al momento de decidir seguir o no en las condiciones actuales, que son menos propicias que 365 días atrás cuando todavía en San Pedro no había contagios.