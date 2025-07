“La salud no es prioridad”

Por Elina Alcón, DNI 29.723.757 *

Quiero hacer un descargo de lo que hace mucho tiempo viene sucediendo en la ciudad de San Pedro. Una situación que me genera un profundo malestar y preocupación por la situación actual del sistema de salud.

Lamentablemente, debo expresar que la salud no está siendo tratada como una prioridad en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Esta realidad se refleja en múltiples aspectos: falta de recursos materiales, demoras inadmisibles en la atención, ausencia de políticas preventivas y, lo más grave, un destrato sistemático hacia quienes acudimos con una propuesta o proyecto referido a la salud.

Soy una ciudadana, formada en salud y educación, comprometida con la realidad que atraviesan muchas familias y, en especial, mamás. Me formé y sigo formándome todo el tiempo, invirtiendo en estudios, capacitaciones, formaciones. ¿Para qué? Para nada. Si mi trabajo no vale, no se ve, sos una molestia que otra vez cae con propuestas que no son "de prioridad". Ya estoy cansada, muy cansada, del destrato, la indiferencia, que nadie te reciba, te escuche, y si lo hace, es de muy mala gana.

No puedo permanecer en silencio frente a esta desidia. El abandono no es solo administrativo, es emocional, físico y ético. La salud no puede seguir siendo un área relegada ni un espacio donde se vulneran derechos básicos.

Solicito que esta carta sea tenida en cuenta como testimonio de una realidad que nos duele y nos atraviesa a muchos.

Creo en luchar por los sueños, creo que todavía existe gente de bien, creo que con voluntad se puede hacer mucho. No tengo portación de apellido ni pertenezco a ningún partido político. ¿Será por eso que no me dan la oportunidad? Soy una persona que me formé y que trata de ayudar en lo que puedo, y a las personas que me necesitan. Mi trabajo es casi como un voluntariado. Sin embargo, sigo apostando e invirtiendo en seguir aprendiendo para brindar un servicio y acompañamiento de calidad y con amor.

San Pedro cierra puertas, no brinda oportunidades, no escucha, y hay tanto por hacer, tanto. Ojalá algún día esta situación se pueda revertir y que San Pedro comience a ocupar el lugar que merece: el de una verdadera política de cuidado y respeto por la vida.

Nada más ni nada menos. No nos acostumbremos, no naturalicemos el destrato. Hoy me siento muy triste. Nadie merece no ser vista.