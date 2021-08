Sandro Velasco: “Veo que hay una necesidad de involucrarse debido a la situación en que está la ciudad”

Sobre el límite impuesto para la presentación de listas, el Partido Conservador de San Pedro cuyo principal precandidato a concejal es Sandro Velasco certificó los avales con el propósito de participar en la próxima contienda electoral. Mientras aguardan que les oficialicen la nómina presentada ante la Junta Electoral, los integrantes de la misma comenzaron a reunirse y el próximo sábado participarán de un congreso del partido.

El exfutbolista está acompañado por un grupo de dirigentes que transitan sus primeras experiencias en el campo político. Además de desempeñarse como encargado de una estación de servicio, construyó una vasta trayectoria en el deporte: jugó en los clubes importantes de la ciudad tales como Mitre, Paraná y América y en el fútbol de la AFA luciendo las camisetas de Racing, Villa Dálmine de Campana y Puerto Montt en la primera división del fútbol chileno.

“Es un desafío para mí”, señaló Velasco a La Opinión. “Veo que hay una necesidad de involucrarse debido a la situación en que está la ciudad y ver si se lo puede revertir”, agregó.

Sobre su decisión de participar en política el precandidato, remarcó: “El Partido Conservador históricamente estuvo integrado por parte de mi familia y si bien yo no estaba vinculado a ningún partido sufro lo que sufrimos todo y en estos tiempos difíciles tengo la necesidad de involucrarme”.

“Este partido se está rearmando con gente que pensamos igual, me ofrecieron participar y acepté, quiero colaborar y hacer algo por mi ciudad. Somos gente común, trabajadora, que la peleamos día a día y sabemos de las necesidades que sufrimos a todo momento”, sostuvo.

Velasco está acompañado en la nómina por Mariela Álvarez, Adrián Velasco, Rocío Barreiros, Roberto Cabrera, Dana Velasco, Marcos Rojas, Mónica Romero y Diego Vázquez. Como precandidatos a consejeros escolares titulares figuran: Juan Carlos Zárate, Miriam Raviola y Gabriel Velasco. A la vez, el Partido Conservador lleva como precandidato a diputado al empresario de la noche Mauro Actis, también oriundo de nuestra ciudad.

“Voy a trata de hacer las cosas bien y a los que no me conocen demostrarles que siempre me gustó hacer todo como corresponde. Tenemos que mirar para adelante, no queremos ir contra nadie, y todas las cosas que hay para hacer y que son muchas poder hacerlas en base a honestidad”, cerró Sandro Velasco.