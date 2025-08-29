Este lunes por la madrugada, Clara sufrió el robo de su motocicleta en el interior de su vivienda, ubicada en calle Brenan al 1000, en el barrio El Argentino.

Ads

El hecho ocurrió cuando su esposo y sus hijos dormían en el domicilio y un amigo, que reside con ellos, se fue y dejó la llave escondida debajo de la puerta. Momento después un delincuente se percató de la situación y logró ingresar.

“Mi pareja no escuchó nada. Me llevó la moto, un bafle grande que tiene luces de colores con cargador, la moto con la llave, un parlante de mi amigo y unas zapatillas nuevas. Un año estuve juntando para poder comprarme la moto”, expresó la mujer a La Opinión.

Ads

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad de vecinos de la zona. La motocicleta robada es marca Keller 110 cc de color gris, y tras radicar la denuncia en Comisaría, la mujer decidió organizar una rifa solidaria para poder comprar un nuevo medio de transporte.

“Hola a todos, les escribo con el corazón un poco triste, pero también lleno de esperanza. Hace poco me robaron la moto, que era mi medio de transporte y mi libertad para moverme. Lamentablemente, no he recibido ninguna noticia de ella. Por eso he decidido organizar un sorteo para poder comprarme otra y volver a tener mi independencia. Es una gran ayuda para mí. Necesito más que nunca su apoyo para reconstruir mi movilidad”, difundió.

Cada número tiene un valor de 3 mil pesos y los premios incluyen una pava eléctrica, un triturador de verduras manual y un mantel. En caso de querer colaborar pueden comunicarse al 3329 389818.

Ads

Puede interesarte