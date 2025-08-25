Video: delincuente robó una moto del interior de una vivienda en el Barrio Argentino
Un hombre forzó la puerta del frente del domicilio, ubicado en calle Brenan al 1000, y se llevó el vehículo. Sucedió este lunes por la mañana. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Un delincuente robó una motocicleta este lunes por la mañana, alrededor de las 6.20, del interior de una vivienda, ubicada en Brenan al 1000, en el Barrio Argentino.
Para ingresar el delincuente forzó una puerta del frente de la casa y luego huyó de la escena con el vehículo.
El hecho, que quedó grabado por cámaras de seguridad de vecinos de la zona, ocurrió cuando la víctima y su familia dormían en la vivienda.
La motocicleta robada es marca Keller 110 cc de color gris, y tras radicar la denuncia en Comisaría, la mujer pidió difusión en redes sociales para recuperar el vehículo.
“Si alguien la vio. Me la robaron de adentro de mi casa tipo 6.22. Busco cualquier información. Se la llevaron hasta con la llave. Detalles en parte delantera y costado rayada”, escribió en su perfil de Facebook.
