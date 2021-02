Sánchez Negrete deja la Dirección de Deportes: “Volvería porque es una pasión, pero no quiero vivir de la política”

Ramiro Sánchez Negrete, por decisión propia, tiene los días contados en la Dirección de Deportes la cual dejará para incorporarse a una empresa de Capital Federal en una propuesta muy tentadora en lo laboral y económico que decantó su decisión. Antes de irse, se propuso dejar el área ordenada y hacer una transición hacia su sucesor, Mariano Arnal, a quien incluso él mismo recomendó.

En diálogo con La Opinión, de su nuevo trabajo prefirió no dar detalles y definió el balance su gestión en la Municipalidad como “muy bueno”: “Se pudieron hacer muchas cosas y hay muchas más que quedaron en el tintero para llevar a cabo. Creo que lo más importante es la Escuela de Deportes Adaptado y la reapertura nuevamente de la Escuela de Atletismo, también la colonia de adultos mayores que este año desgraciadamente no se pudo hacer”.

Y respecto a la asistencia a instituciones y atletas desde el área y el Fondo Municipal de Promoción del Deporte, agregó: “Se pudo dar bastantes ayudas a los clubes y deportistas que no es poca cosa teniendo en cuenta el esfuerzo que hace cada uno para entrenar y poder competir en todo el año”.

Ramiro Sánchez Negrete, hijo de Mario (secretario de Economía en la gestión Salazar hasta su deceso), asumió en enero de 2019 con 23 años y se convirtió en el funcionario más joven de la Provincia de Buenos Aires: “Por mi papá sabía más o menos de que se trataba la política pero obviamente que hasta que uno no está adentro no sabe bien de que se trata”.

“Cómo hablamos en la primera nota que me hicieron en La Opinión, sobre que tenía miedo e incertidumbre, hoy puedo decir que se armó un muy buen grupo de trabajo y acompañaron en todas las propuestas que les plantee y muchas otras surgieron de ellos mismos. Se armó un excelente grupo que era el mayor desafío, creo que lo pude armar y es lo que me demuestran todos a la hora de trabajar”, aseguró.

Hasta antes de este martes cuando Sánchez Negrete anotició a los empleados del área de su partida, algunos sabían y otros no: “La parte administrativa algo se imaginaban porque son los que más me conocen y estaban al pie del cañón, era todo medio raro. Les adelanté algo y hoy les terminé de definir cuando les presenté a Mariano (Arnal). De mantenimiento no sabía ninguno y se dio también que se aprovecha el verano para que salgan de vacaciones y algunos no estaban en funciones”.

El paso de Ramiro por la cartera que funciona en el Estadio Municipal duró poco más de dos años y abarcó el período en el que el mundo del deporte se paralizó por la pandemia de coronavirus. Aun así, no descartó regresar a la política pero dejó en claro que no es su objetivo de vida permanecer en ella indefinidamente: “Volvería porque es una pasión, pero no quiero vivir de la política, por eso tomé la decisión. Siempre voy a estar acompañando al equipo por el espacio y respaldo que me dieron y porque me gusta esto”.