El San Pedro Country Music Festival, uno de los eventos más convocantes de la ciudad, confirmó este domingo la grilla y las fechas de su 20° edición.

El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el Paseo Público volverá a ser escenario de una fiesta única, que congrega a miles de personas de distintos puntos del país.

Desde la organización confirmaron casi 70 shows para los tres días de festival más la quinta edición del All Together que tendrá lugar el domingo, en la Costanera.

La fiesta que organiza country2.com junto a Independencia Fútbol Club y con apoyo de la Municipalidad será, como es habitual, con entrada libre y gratuita para todos los ciudadanos.

El viernes 26, desde las 12.00 inaugurarán el festival The Olders (Córdoba), Old Richard & His Band, Los Grillos RNR (San Pedro), The Nashville Rebels (La Plata), Marcos Lenn, Johnny Boy and The Dancing Crickets (Olavarría), Los Solitarios, No Way, Los Rodman (San Pedro), Jere Sills y las Liebres (Junín), Tana Ramponi (Mercedes), Cosmofabrica Country (Neuquén), Bluesberry Band, Lajtavary Family Band, Blue Eagle Country, San Folk (San Pedro), La Taba Country (Mendoza), Sierra Ferrets, Frank Jacket y Los de Río Seco (Chile), King Bee (San Pedro), Pelvis, Tinta de UBA, Greentongues Freak Folk Music, Rock & Rule Swing Band (Rosario), Naty Bravo y Far West.

El sábado 27 tocarán: La Blue's Ayres Band, Tumbleweed, The Reason (San Pedro), Los Bourbones, The Queen Of Hearts & Los 4 de Copas, Gabriel Grätzer, Rebeca Caldera, Tributo a Johnny & June, Cincinato (La Plata), Mila Barcala, Rodeos Honky-Tonk, Kurt’s Friend’s, Charlie Callthrop All Stars, Rock Idols (Rosario), Billy La Rocka, Henry Donati, Tennesse Country, Lustige Musikanten (Santa Fe), Presumidos Country Music (Bahía Blanca), Fernando Goin, Adrián Tigen, Fer Couto's Wandering Souls, Max Country Music y Johnny Tedesco.

Durante el domingo 28 cerrarán Cherry Collins (San Nicolás), Sweet Simphony (San Pedro), Rooster Country Music Band, Alex Viera & The Trackers (Uruguay), Cuerdas Calientes (Santiago del Estero), Los Búfalos Sedientos (Córdoba), Richard Lake (Bahía Blanca), La Rockabilera del Sur, Pasto Loco, Los Caracoles Suicidas (Perú), Hot Pickin' Brothers, Orlando Curti & The Groove Seekers, Angry Zeta, Renegades Country Band (Chile), Los Mentidores (Córdoba), Mack Stevens' Sons of Sam (EEUU), Countruck Band (Brasil), Nobull Countrymusic, Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.