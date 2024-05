La defensa que Verónica intentó en el aire de Sin Galera para ratificar que en el momento del crimen su hijo, Franco Neyra, alias “el rosarino” estaba con ella quedó casi sepultado por el clamor de asistencia en salud mental para quienes padecen adicciones severas.

“Lo veo cuando se fuma todo en la pipa”, dijo la mujer a la hora de describir que desde los 15 años lucha contra la adicción a las drogas. Llegó a vivir como “un alivio” que este fin de semana Franco esté detenido “porque así no se va a drogar”.

Entre los tantos momentos de la charla que mantuvo con Lilí Berardi, pudo contar que en uno de sus últimos episodios de violencia rompió todas las ventanas de su casa y que tres semanas atrás estuvo encerrado “consumiendo delante del nene” que tiene cuatro años.

Pese a los reiterados antecedentes que posee, no ha logrado persuadir al personal del Centro Preventido de las Adicciones y a los profesionales de Salud Mental de la necesidad de un tratamiento que mantenga internado al joven de 25 años, “aunque no se recupere” y que no digan que “tiene que manifestar su voluntad” porque la ley los obliga.

Agradeció a quienes la han acompañado, intentó explicar que “el rosarino” no es el responsable del asesinato de Sandra Nouet y que aguardará los cinco días para saber cuál será el futuro de su hijo.