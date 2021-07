Salazar y el rechazo de listas del Frente de Todos: “Donde hubiera un intendente peronista no querían que haya internas”

La lista de Cecilio Salazar para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) que encabeza el secretario de Salud, Daniel Creus, no competirá en internas porque la Junta Electoral del Frente de Todos rechazó las de Juan Cruz Acosta, Pablo Guacone y Rodolfo “Titín” Trelles por “avales insuficientes” y el intendente aseguró que se sabía de antemano: “Lo dijeron hace un montón de tiempo, no es que sucedió y sorprendió ahora. Es una decisión partidaria. Lo que yo sé es que habían dicho que donde hubiera un intendente peronista no querían que haya internas. En toda la provincia pasó lo mismo”.

“Yo no tengo nada que ver en esto que pasó. Yo estoy a favor de la democracia y no tengo posibilidad de decir que hagan otra cosa porque se hace desde la Provincia. Siempre pasó lo mismo, en el peronismo y otros partidos también”, sostuvo el Jefe Comunal en Sin Galera.

Salazar, que es precandidato a diputado en el quinto lugar la nómina que responde a Alberto Fernández y encabeza el sindicalista metalúrgico Aldo Brunelli, ubicó a Creus en el primer lugar para ocupar bancas en el Concejo Deliberante. Al pediatra le siguen Candelaria Cuscuela, Matías Franco, Rita Leguizamón y Pablo Vlaeminck. Sexta está Rosa Celié antes que Santiago Murray, Jimena Mariño y Federico Domínguez.

El sindicalista sostuvo que intentó “hablar con todos y todas por todos los medios” pero que hubo personas que no quisieron ser parte de su lista para la PASO. “No puedo convencer a quien no quiere”, recalcó.

Cecilio Salazar. Foto: La Opinión.

La entrevista se extendió casi una hora y Salazar recordó que a quienes le impugnaron la lista y “ahora dicen que no pueden participar hace 30-40 años que están en política” y “llevan once elecciones consecutivas perdiendo”. “Los que no están no es que no han participado, participaron e hicieron daño. El pueblo tuvo la oportunidad de votarles en contra a quienes hicieron mucho daño. Eso le cabe a muchos, quien le quepa el saco que se lo ponga”, disparó.

Respecto de las nóminas del resto de los partidos a nivel local manifestó que “casi todas son de ejecutivos municipales” y, por eso, no definió a ninguna como “oposición”. Aseguró que la lista que que encabeza Ana Tiramonti en Juntos no es “afín” a él y que Paola Basso, que lidera la del radicalismo, “fue una gran funcionaria” mientras trabajó en la Subsecretaría de Legal y Técnica: “Ha trabajado incansablemente y se le pagó, yo no le di de comer. “Es una mujer muy digna y todos los funcionarios que pasaron por mi Gabinete trabajaron y se ganaron su sueldo”.

Sobre la participación del exsecretario de Salud, Guillermo Sancho, opinó: “Sancho decidió irse, él se sentó conmigo y quería renunciar. Creo que no se llevaba bien con (José) Herbas (N. de R.: Jefe de la Guardia del Hospital) y (Javier) Sualdea (N. de R.: director del Hospital) y tampoco esta de acuerdo con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Por último, Salazar dijo que es “un tipo honesto” que hizo “toda la vida lo mismo”. “Me duelen las necesidad que tiene la gente. Hace tiempo que el país no crece, en San Pedro pude gobernar normalmente hasta principios de 2018, después se vino una catástrofe”, cerró.