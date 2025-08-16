Autoridades del Hospital privado Sadiv comunicaron que este sábado recibió el alta Lucila Franco, la joven de 24 años que sufrió un cuadro de eclampsia tras dar a luz a su bebé.

Ads

La joven había ingresado al nosocomio el pasado 31 de julio luego de padecer un pico de hipertensión alta tras una cesárea que tuvo lugar el 25 de julio en el Hospital Emilio Ruffa, donde permaneció internada casi una semana.

Franco había ingresado a Sadiv en un coma inducido y con asistencia respiratoria, estado que la mantuvo con pronóstico reservado durante varios días.

Ads

La derivación había tenido lugar luego de que familiares solicitaran de urgencia un traslado a un centro de mayor complejidad, pero desde Emergencias Sanitarias no asignaban cama en otro sanatorio, por lo que el Municipio decidió cubrir los gastos para derivarla a un hospital privado, ya que la joven no contaba con obra social.

Finalmente, luego de quince días, Lucila evolucionó favorablemente lo que derivo en su alta médica este sábado.

Ads

La institución celebró el alta de la joven y escribieron: Gracias al compromiso de todo el equipo de profesionales, al apoyo de la ciencia y la tecnología puestas al servicio del paciente, al sostén incondicional de su familia y a su admirable fortaleza. Hoy celebramos su regreso al hogar, junto a sus seres queridos y de manera muy especial, con su bebé".

Puede interesarte