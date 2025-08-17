Este sábado en Sin Galera, ante la polémica por la Fiesta de la Ensaimada, el móvil decidió llegar hasta la Confitería Bonetti, que es conocida por su gran producción del postre mallorquín.

Autodenominada como ‘’La casa de las ensaimadas'', el local está ubicado en Riobamba al 630 y es frecuentado por cientos de clientes los fines de semana. Mariel Bonetti, una de las encargadas, se encontraba en el lugar y detalló como es el trabajo los fines de semana, donde más solicitados están.

La ensaimada de Confitería Bonetti. Foto: La Opinión.

Aunque la cantidad varia, aseguró que la demanda de ensaimadas los fines de semana es ‘’muy grande'' y que a veces se puede elaborar más dependiendo del turismo que haya en la ciudad.

‘’Solemos vender más de cien ensaimadas'', indicó sobre la demanda de los fines de semana.

El desacuerdo de este año entre el Municipio y la Agrupación Mallorca por la Fiesta de la Ensaimada también afectó al local, ya que Mariel explicó que suele ser ‘’un trabajo en conjunto'' en el cual colaboran y todos los años suele haber ‘’reuniones previas'' para organizar el evento, en las que la Agrupación Mallorca colocaba el stand de cada uno de los locales que aportaba sus producciones.

A pesar de esto, la opinión de sus clientes se repite y aseguran que son ‘’las mejores de San Pedro'', posicionando al negocio familiar entre los más destacados en su rubro en la ciudad.

