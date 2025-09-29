Un camión que transportaba pollos volcó el acoplado este lunes en la ruta 191, en la zona próxima al paraje Villa Sarita.

El accidente ocurrió antes de las 12.00 del mediodía, cuando por motivos que se tratan de establecer el chofer del vehículo perdió el control y mordió la banquina.

Ello provocó que se cruzara y el acoplado perdió estabilidad, por lo que volcó para quedar apoyado sobre uno de los laterales y cruzado en la calzada.

El acoplado quedó atravesado en la calzada.

“El corte es total, están desviando el tránsito”, informaron desde la zona.

La posición en la que quedó el acoplado provocó que la circulación vehicular se cortara por completo mientras trabajaban para su remoción.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal arribó a la zona para trabajar en la asistencia vehicular. No hubo lesionados, informaron autoridades.

