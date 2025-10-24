Desde este viernes a las 8.00 de la mañana y hasta el domingo a las 21.00, rige la veda electoral por los comicios legislativos del 26 de octubre.

Las prohibiciones establecidas deben ser respetadas tanto por las alianzas políticas y candidatos que participan de la elección como por el resto de los ciudadanos.

Las campañas electorales cerraron y quedaron prohibidas las reuniones de electores, no se pueden entregar boletas en un radio de 80 metros de los centros de votación y no se pueden difundir o publicar encuestas.

La veda establece la prohibición de espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, reuniones públicas, eventos deportivos, portación de armas, distintivos partidarios, etc.

Desde el sábado a las 20.00 quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas y no podrán expenderse hasta pasadas las 21.00.

El expendio de bebidas alcohólicas tiene una pena de prisión de entre 15 días y seis meses, al igual que la responsabilidad en la organización de espectáculos masivos.