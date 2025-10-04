El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para el norte bonaerense y para el corredor conformado por San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero advirtió por tormentas fuertes.

Ads

El aire cálido y húmedo del norte se encontrará con un sistema frontal que avanza desde la Patagonia, que además de lluvias y tormentas, dejará un marcado descenso de las temperaturas.

Las alertas tienen vigencia para la noche del sábado y madrugada del domingo. Para este sábado, prevén que el área sea afectada por tormentas fuertes,.

Ads

Se espera que estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Los valores de precipitación oscilarían entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Ads

Con el correr de las horas, además, el SMN alertó sobre un fenómeno más severo, con tormentas fuertes para la madrugada del domingo.

Estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Ads

Para lo que resta del domingo se mantendrá el mal tiempo, con tormentas aisladas, chaparrones, ventoso y lloviznas hacia el final del día.

Una vez que el frente frío atraviese la zona, el descenso de las marcas térmicas será significativo. Para el lunes la temperatura mínima será de 6 ºC, con valores similares hasta el miércoles, inclusive.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo (ECMWF) prevé 40 mm aproximadamente. (Ilustración: Windy)

Además, el SMN difundió las habituales recomendaciones ante el fenómeno:

*Permanecer en construcciones cerradas como casas o edificios.

*Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

*En caso de viaje, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

*Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

*Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

*En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con Defensa Civil: 103.